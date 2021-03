Xbox Indie Showcase: ecco l’evento in diretta!

L’Xbox Indie Showcase è pronto a regalare emozioni alla community Microsoft, qui potrete seguire l’evento in diretta con il player ufficiale

Tante sono state le speculazioni su questo evento di Marzo targato Microsoft. C’era chi pensava che potessero esserci novità relative a titoli come Halo Infinite, Elden Ring o Fable. Nulla di tutto ciò, ma non per questo l’Xbox Indie Showcase, che oggi seguiremo in diretta, non sarà degno di attenzione. Oltre ad alcuni titoli di cui sapremo di più, saranno presenti diverse software house che presenteranno i propri lavori. Scopriamo tutti i dettagli.

Xbox Indie Showcase: ecco il player della diretta!

Prima di passare al player ufficiale della diretta dell’Xbox Indie Showcase andiamo a chiarire un po’ quelle che saranno le software house presenti e protagoniste di questo evento. Oltra a ricevere aggiornamenti sullo sviluppo di alcuni titoli, con esattezza: Second Extinction, The Ascent, Voidtrain, Exo One, STALKER 2 e The Wild at Heart, ci saranno ben dieci software house a dividersi la scena. Ecco quali:

Coat Sink

Annapurna Interactive

Devolver Digital

Raw Fury

Dear Villagers

Double Eleven

Humble Bundle

Curve Digital

DrinkBox Studios

Team 17

Fateci sapere, al termine della diretta, le vostre impressioni su quanto è stato mostrato. Fateci sapere quali sono stati i titoli che maggiormente vi hanno stimolato curiosità ed interesse e, inoltre, fateci sapere in generale che cosa ne pensate di Microsoft e di come la casa di Redmond stia agendo sul fronte videoludico. Intanto, per rimanere in tema, vi consigliamo di dare un’occhiata a quelli che, secondo noi, sono i migliori giochi presenti nel catalogo dell’Xbox Game Pass, servizio che rappresenta la punta di diamante dell’offerta videoludica di Microsoft stessa.

