Riot Games: Circuito Tormenta arriva in Italia

Riot Games annuncia la partenza della nuova competizione amatoriale intitolata “Circuito Tormenta”, il primo torneo in Italia dedicato ai gamer non professionisti

Grazie al “Circuito Tormenta” di Riot Games i giocatori, quindi, potranno sfidarsi a suon di tastiere, mouse e strategia su titoli del calibro di League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift.

Circuito Tormenta: cosa sappiamo del torneo firmato da Riot Games

Il torneto “Circuito Tormenta” di Riot Games verrà diviso in tornei dedicati e sarà supportato da un partner di eccezione come PG Esports x League of Legends, ProGaming Italia x VALORANT e Qlash x Wild Rift. I gamer più amatoriali potranno quindi cogliere la palla al balzo per competere con quelli di livello più avanzato, se non vicini agli ambienti del professionismo, sopra ai 14 anni.

Ogni sfida, e naturalmente vittoria e sconfitta, contribuirà a costituire una graduatoria che darà accesso a una vera e propria lega amatoriale del gioco di riferimento. Al termine della stagione, i migliori della lega parteciperanno alla finalissima che, a seconda del gioco, potrà dare accesso allo step successivo della piramide competitiva. Tutta l’emozione e la gioia dell’organizzare un torneo come questo traspare anche dalle parole di Carlo Barone, Brand Manager della casa videoludica.

È un passo fondamentale per l’evoluzione dell’ecosistema competitivo nel territorio, dando a tutti la possibilità di misurarsi con un percorso di vera crescita come giocatori. In Paesi come la Spagna, dove il circuito è già una realtà da anni, questa competizione ci ha dato tante soddisfazioni e ha permesso a giocatori sconosciuti di farsi notare dai migliori team professionistici del mondo

Per non perderti nulla sul torneo basterà seguire l'evento sulle pagine ufficiali dedicate su Instagram