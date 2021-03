LEGO Star Wars: rivelati tre nuovi set!

Tre nuovi set vanno ad arricchire la collezione LEGO dedicata a Star Wars, a prezzi decisamente contenuti per gli standard dei mattoncini. Scopriamo insieme i dettagli

I tre nuovi set che si uniranno al già ricchissimo catalogo LEGO dedicato a Star Wars, collaborazione ormai ventennale, saranno due nuovi pezzi della serie Helmet Collection più un droide imperiale. La serie Helmet Collection continua quindi ad arricchirsi di nuovi modelli che riproducono fedelmente i caschetti più celebri della serie. Il droide imperiale va invece ad unirsi alla ricca collezione dell’esercito del lato oscuro. Scopriamo i dettagli di questi nuovi modelli.

Passa al “Lego” Oscuro: i dettagli dei nuovi set LEGO Star Wars

Il primo modello è dedicato al supervillain per eccellenza. Ovviamente parliamo di Darth Vader, che non aveva ancora ricevuto un modello della Helmet Collection. Il set da esposizione è composto da 834 pezzi e verrà venduto al prezzo di 69,99 $. Sarà alto circa una ventina di centimetri, come gli altri pezzi della collezione. Il secondo pezzo è invece uno Scout Trooper e avrà meno pezzi di Darth Vader: 471. Oltre a ciò, sarà alto circa 18 centimetri, quindi leggermente più basso del primo. Il prezzo srà di 44,99 $. L’ultimo set raffigura un droide sonda imperiale e come gli altri pezzi della serie da collezione avrà una placca identificativa. Il droide sonda viene direttamente da “L’Impero Colpisce Ancora”, sarà alto circa 27 centimetri e riprende una delle scene del film. Il prezzo sarà di 59,99 $.

I tre set sono disponibili da oggi in pre-ordine, e usciranno il 26 aprile in tutto il mondo. Vi invitiamo a restare sintonizzati come sempre su tuttoteK per ulteriori novità, aggiornamenti e tanto altro ancora sulle uscite più calde di statue, action figures e tanto altro ancora dal mondo nerd. Ciao!