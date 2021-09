Super Smash Bros. Ultimate, evento del weekend: il GameCube

Il cubo viola con cui Nintendo passò ai supporti ottici è il protagonista del nuovo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Chiedetevi a quale console dovrebbe essere dedicato il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate e l’intera scena competitiva risponderà con il proprio controller di Nintendo GameCube in mano. Dopo un torneo dedicato alla Modalità Energia, “Con grinta!”, è dunque tornato il momento di effettuare una scrematura sulla raccolta di Spiriti, che ormai vanta oltre mille esemplari. Quella dedicata alla console e ai suoi venti anni di attività è una lista molto lunga. Vi consigliamo di approfittarne per controllare se vi manca qualcuno di questi Spiriti in questi due giorni che ci separano dall’invasione del Tabellone.

Un evento cubico nel weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Gli Spiriti nell’evento a tema del weekend che compariranno nel tabellone di Super Smash Bros. Ultimate sono i seguenti. Trattasi di Sole custode, Krystal, Kong Lee, Dazel, Famirè, Bulbico imperiale, Ombretta, Barile Ciuf-Ciuf, Waluigi (Mario Strikers), Valoo, Zant, Parassita Regina, Aparoide, Poltergust 5000, Mist, Ashnard, Pikmin blu, Pikmin rosso, Pikmin giallo, Ranuca idropica gialla, Pikmin bianco, Pikmin viola, Scintillococco, Don Resetti, Chibi-Robo, Telly, Mastro Toad, Kong Fu, Scorfano parlante, Re Bulblin e Lord Bullbo, Principe Tricky, Panther Caroso, Titania, Soren, Eruptor igneo, Dittero ladro, Gassovo, Alexandra Roivas, Capitan Drago, Sagi e, infine, Milly.

Avremo anche Spiriti presenti a rotazione, due dei quali sono di classe Leggenda. Il Sole Custode appare ogni giorno alle otto di mattina e di sera. Dazel fa capolino ogni giorno alle undici del mattino e della serata. Krystal appare alle due di notte e di pomeriggio. Il Bulbico imperiale, infine, sarà disponibile alle cinque di mattina e di pomeriggio. Non introducendo contenuti inediti, l’evento partirà dopodomani, venerdì 10 settembre, alle otto di mattina, e si concluderà alla stessa ora di lunedì 13. Ci auguriamo che questa calma piatta sia un preludio ad un reveal dell’ultimo personaggio del roster questo mese!

Ci auguriamo che questa calma piatta sia un preludio ad un reveal dell'ultimo personaggio del roster questo mese!