Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Con grinta!”

In occasione del nuovo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate, illustriamo brevemente il funzionamento della modalità energia

Con più puntualità delle notizie sul mercato fisico del lunedì, il mercoledì è sempre il giorno dedicato al picchiaduro di Masahiro Sakurai ed è giunto il momento di un nuovo torneo online per Super Smash Bros. Ultimate. Dopo averci dato nello stesso mese ben due contenuti inediti con gli Spiriti di Mario Golf Super Rush e No More Heroes III, ora è il momento di tornare agli sganassoni. E che sganassoni: la competizione “Con grinta!” sarà infatti tutta dedicata (supponiamo in onore dei veterani del picchiaduro Ryu, Ken, Terry e Kazuya) alla Modalità Energia, di cui approfitteremo per rimpolpare la nostra guida.

Energia e grinta nel nuovo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Come sempre facciamo nel caso di notizie “ibride” adattate a supplementi in appendice alla guida, infatti, dedicheremo al torneo online di Super Smash Bros. Ultimate le informazioni di base di cui avrete bisogno. Non c’è alcuna scrematura, infatti, al di fuori del modo in cui si lotta: gli incontri saranno nella modalità interessata, con un limite massimo di tre minuti, 150 punti vita e due vite a disposizione. Per enfatizzare sull’aspetto altamente competitivo dell’evento, però, la Grande N ha pensato bene di disattivare strumenti e Smash Finali. Le arene saranno tutte disponibili. Il gran giorno sarà venerdì 3 settembre, dalle otto di mattina fino alla stessa ora di lunedì 6.

Passando all’aspetto più puramente informativo (si tratta pur sempre di una puntata della guida, no?) della cosa, vi avrà incuriosito sapere che il torneo implementa più vite. Se siete più avvezzi ai picchiaduro classici, starete pensando all’equivalente dei round. In realtà, il confronto più adatto sarebbe con il primo Injustice e il suo seguito. Una volta esauriti i punti vita, il combattente messo al tappeto perderà i sensi e svanirà. La vita successiva, che nel caso del torneo sarà l’ultima rimasta, vedrà il personaggio in questione tornare in gioco con la classica piattaforma luminosa. Il colpo finale, omaggiando i classici del genere, avverrà al rallentatore. Potete provare questa modalità liberamente appena mettete piede nel menù Mischia.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.