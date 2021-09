Death Stranding Director’s Cut: ecco il trailer finale!

Il trailer finale della Director’s Cut di Death Stranding è stato pubblicato pochi minuti fa, e va a confermare quelle che sono le aspettative su questa particolare versione dell’opera di Hideo Kojima. Scopriamolo insieme

Dopo l’annuncio di qualche mese fa finalmente ci siamo. Pochi giorni ci separano dall’uscita della Director’s Cut di Death Stranding, di cui, pochi minuti fa, è stato anche rilasciato il cosiddetto “final trailer“, tradotto brutalmente in trailer finale. Le aspettative su questa versione rivisitata e, a detta dello stesso Kojima, migliorata del gioco, sono molto alte. Con le varie novità inserite si tenterà di arrivare ad un pubblico più vasto? Non ci resta che attendere il 24 settembre, day one di Death Stranding Director’s Cut, per scoprirlo.

Death Stranding Director’s Cut: il trailer finale ci prepara all’esperienza!

Nel trailer finale di Death Stranding Director’s Cut abbiamo la possibilità di visionare alcune delle novità introdotte all’interno di questa particolare versione del titolo. Oltre a delle introduzioni dal punto di vista narrativo, con missioni e diramazioni narrative nuove, in Death Stranding Director’s Cut sarà possibile assistere, e provare, anche delle migliorie dal punto di vista del gameplay e dell’impianto di gioco. Un combat system ampliato, dei gadget e dei tool per i trasporti nuovi e tante altre novità contenutistiche, come le gare sul circuito di Fragile (visibile anche nel trailer). Bando alle ciance e facciamo parlare le immagini di questo final trailer:

Che cosa ve n’è parso di questo trailer? Ha stuzzicato ancora di più il vostro hype? E soprattutto, coloro che non sono stati attratti dalla prima versione del gioco, ripongono più fiducia in questa? Fateci sapere tutto lasciando un commento nella sezione apposita sottostante. Noi possiamo dire di essere molto curiosi di scoprire e toccare con mano i punti che sono stati modificati e quanto la stessa esperienza sia stata cambiata. Per concludere vi invitiamo a dare un’occhiata alla recensione della prima versione del titolo, che abbiamo apprezzato.

Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte di Instant Gaming.