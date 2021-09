Il Gruppo LEGO promuove l’arte in tutte le sue forme con 3 appuntamenti imperdibili dedicati al set LEGO Adidas Superstar

Si arricchisce il progetto artistico del Gruppo LEGO, nato per celebrare il lancio del set Adidas Originals LEGO Superstar, che da giugno continua a conquistare i cuori degli appassionati dello street style e dei mattoncini. A settembre infatti, per addolcire la fine dell’estate, sono previsti 3 appuntamenti da segnare in calendario per immergersi nel mondo LEGO e dare voce alle proprie passioni artistiche.

Il set LEGO Adidas Superstar protagonista di 3 eventi!

Tra i protagonisti di questi imperdibili appuntamenti, la musica: il 12 settembre alle ore 17.00, sempre presso il LEGO Store di San Babila, avrà luogo il Meet&Greet con Ghemon, reduce dal grande successo del suo tour “E VISSERO FERITI E CONTENTI TOUR 2021” (prodotto da OTR Live). L’evento è aperto a tutti: all’ingresso il personale apposito gestirà il flusso per evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza. L’eclettico cantante, già a luglio era entrato a far parte della squadra artistica chiamata a raccolta da LEGO, per rendere il progetto dedicato al lancio del set ancora più speciale. Lo ricordiamo infatti nel video girato per l’occasione, in cui si esibisce nel brano “Difficile”, contenuto nel suo nuovo album “E vissero feriti e contenti” (Carosello Records), mettere in campo tutta la sua fantasia per creare la sua versione personalizzata del set LEGO adidas Originals Superstar.

Oltre alla musica, sarà possibile vivere un momento speciale dedicato all’arte del modellismo e dei mattoncini con Riccardo Zangelmi, il primo ed unico LEGO Certified Professional Italiano, che dal 9 all’11 settembre sarà nel LEGO Store di San Babila a Milano dalle 11.00 alle 19.00 per costruire live il modellino bigsize dell’adidas Originals LEGO Superstar: una vera e propria opera d’arte di 45 kg che verrà realizzata utilizzando 30.000 mattoncini e che l’artista personalizzerà con dettagli celebrativi dell’Italia. Un’occasione unica per vedere da vicino cosa si nasconde dietro l’ideazione di un capolavoro LEGO. E per chi non riuscisse ad assistere ai 3 giorni di live building, niente paura! Il modello sarà esposto in selezionati punti vendita italiani: un tour vero e proprio che partirà il 23 settembre al Toy Center Milano Macchi, in occasione della sua apertura.

Il commento di Riccardo Zangelmi

La sneaker Superstar è stata un’icona di stile per la mia generazione ed avere la possibilità di riprodurla con un modello 3D di mattoncini LEGO è una sfida che mi entusiasma molto! Per la realizzazione di questa bigsize ci sono volute 24 ore di progettazione e in questi tre giorni di live building, che avranno come cornice l’atmosfera unica e stimolante del Fuori Salone, spero di trasmettere a quanti verranno a curiosare, l’importante messaggio di credere sempre nei propri sogni e nei propri progetti!

Infine, tutti i fan del mattoncino e dello stile urbano della street art saranno chiamati a raccolta con il concorso “Vinci l’esclusiva street art LEGOSuperstar”: dal 10 al 26 settembre, acquistando il set adidas Originals LEGO Superstar, si avrà la possibilità di vincere l’opera firmata dall’artista torinese Francesca Nigra alias Nice And The Fox e un modellino in mattoncini dell’iconica sneakers personalizzato dalla street artist stessa. Partecipare è semplicissimo: a seguito dell’acquisto di un set LEGO adidas Originals Superstar (10282), basterà registrarsi sul sito dell’evento e seguire le istruzioni.

