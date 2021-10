State of Play ottobre: Death’s Door uscirà presto su PS4 e PS5

In questo State of Play di ottobre è stato annunciato ufficialmente l’arrivo di Death’s Door su PS4 e PS5

Durante lo State of Play andato in diretta questa notte, oltre a Little Devil Inside e l’aggiornamento di Bugsnax, è stato presentato Death’s Door, gioco inizialmente uscito su Xbox e PC, che arriverà presto anche su PS4 e PS5. Dopo Titan Souls, lo studio Acid Nerve ha creato questo titolo dall’atmosfera lugubre ed inquietante, che prende luogo in un mondo posto tra i confini di quello degli esseri viventi e dei morti. In questo universo, le anime vengono recuperate dai corvi mietitori, che svolgono questo lavoro per motivi inizialmente ancora non molto chiari, e che verranno scoperti man mano che si avanzerà nella trama, vestendo i panni di un corvo che deve andare alla ricerca di una Giant Soul.

L’annuncio di Death’s Door in arrivo su PS5 e PS4 durante lo State of Play

Su Playstation Blog, il producer e designer David Fenn, facente parte di Acid Nerve, descrive la sua gioia nell’annunciare l’arrivo di Death’s Door su PS4 e PS5 in questo State of Play. Afferma come il gioco sia stato ricevuto con estrema positività dalla community videoludica, e per questo hanno un forte desiderio di estendere l’esperienza anche verso altri giocatori, che possano dunque imbarcarsi in un viaggio oscuro e misterioso sotto forma di corvi armati di spade. Il gioco è stato migliorato per rendere al meglio sia su PS4 che su PS5: sono raggiungibili i 60 FPS senza alcun problema, il trofeo di Platino è stato reso divertente da ottenere e particolare attenzione è stata posta sul feedback aptico del DualSense, donando una sensazione decisamente nuova al gioco.

Questo è inoltre uno dei dettagli che lo stesso produttore ha voluto approcciare per primo. Con il feeling di questo nuovo controller, sarà possibile avere una sensazione aggiuntiva dal combattimento, ad esempio quando la magica viene caricata totalmente ed è pronta per essere usata, per poi sentire anche la stessa scarica di potere che viene emessa ed abbatte i nemici che ci si parano di fronte. Questo ed altri dettagli sono stati inseriti all’interno della versione PS5, e saranno tutti visionabili una volta che il gioco sarà uscito, il 23 novembre 2021.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per trovare altre notizie interessanti sui videogiochi. Inoltre, se volete dei giochi a prezzo scontato, potete dare uno sguardo allo store Instant Gaming.