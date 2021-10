State of Play Ottobre 2021: la conferenza in diretta!

Nel giro di qualche ora, Sony darà il via al nuovo State of Play di Ottobre 2021, un evento decisamente corto nei tempi, ma non necessariamente privo di sorprese: vediamo insieme le nostre previsioni per stasera

Svariati rumor ne avevano previsto uno nel mese di agosto, ma da quello andato in onda a luglio non abbiamo avuto notizie certe del nuovo State of Play di Sony. Questo fino a qualche giorno fa, quando è stata proprio l’azienda ad ufficializzare il 27 ottobre, alle 23 italiane, come il prossimo appuntamento per tutti gli appassionati PlayStation, affamati di novità e aggiornamenti sui titoli già annunciati. Una conferenza decisamente breve e concisa, considerando che durerà 20 minuti in totale, ma non per questo dobbiamo necessariamente smorzare l’entusiasmo: di cose che bollono in pentola Sony ne ha veramente tante. Quali saranno presenti stasera? Sappiamo poco con certezza, ma vediamo insieme le nostre previsioni.

Innanzitutto, è stata confermata ufficialmente la presenza di Little Devil Inside, e finalmente oseremmo dire. Il titolo del piccolo Neostream Interactive era palesemente scomparso da ogni radar quando, ormai diverso tempo fa, alcuni suoi particolari di design erano stati tacciati di razzismo. Altrettanto probabile è la presenza dei nuovi giochi del PlayStation Plus di novembre 2021, che molto probabilmente saranno, come ogni mese da ormai una vita, quelli anticipati dai leak delle scorse ore. Ci aspettiamo anche alcune novità su Hogwarts Legacy, il gioco dedicato agli amanti di Harry Potter che è anch’esso scomparso da ormai troppo tempo. Prima di continuare con le nostre anticipazioni, vi lasciamo qua sotto il player della diretta ufficiale per seguire lo State of Play di Ottobre 2021!

State of Play Ottobre 2021: le nostre previsioni e il player della diretta!

Tra i titoli più quotati per stasera troviamo anche Gotham Knights e Tchia, nonché The Lord of the Rings: Gollum e un qualcosina di più rispetto al teaser già mostrato dell’ultimo capitolo della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, chiamato The Devil in Me. Infine, è anche assai probabile la presenza di un trailer di lancio di Voice of Cards, il nuovo JRPG targato Square Enix che ha alle spalle niente meno che la mente di Yoko Taro. E poi noi ci speriamo sempre, anche se sono quasi sempre speranze vuote: Final Fantasy XVI?

E voi che cosa vi aspettate dalla diretta dello State of Play di Ottobre 2021 che andrà in onda stasera? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!