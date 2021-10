Questa sera si è tenuto il nuovo State of Play di ottobre e durante l’evento è stato annunciato Deathverse -Let it Die-

Ormai è da parecchio tempo che Sony non organizza un proprio evento, ma ora finalmente le cose sono cambiate. Questa sera infatti si è tenuto un nuovo State of Play dedicato principalmente ai titoli sviluppati da terze parti. L’evento è disponibile su tutti i principali canali social di Sony, ma volendo potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato.

Durante la presentazione di oggi abbiamo visto diversi titoli ben noti, ma fra loro era presente anche un progetto davvero eccentrico. Durante lo State of Play infatti è stato annunciato Deathverse -Let it Die-, un titolo molto particolare ambientato nell’universo di Let it Die.

Deathverse -Let it Die- vi metterà al centro di un folle reality show

Let it Die è un titolo davvero molto particolare che risale ormai al lontano 2016 ma che a quanto pare è stato riesumato per questo nuovo prodotto. Deathverse è ambientato nello stesso mondo del gioco di Grasshopper Manufacture e vi renderà protagonisti di un folle reality show di sopravvivenza.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Deathverse -Let it Die- potete farlo tramite il video in calce qui sopra

Deathverse -Let it Die- sarà disponibile nel corso del 2022 per PS4 e PS5.