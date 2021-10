State of Play di ottobre: mostrato un nuovo trailer di Little Devil Inside

Questa sera si è tenuto il nuovo State of Play di ottobre e durante l’evento è stato mostrato un nuovo trailer di Little Devil Inside

Ormai è da parecchio tempo che Sony non organizza un proprio evento, ma ora finalmente le cose sono cambiate. Questa sera infatti si è tenuto un nuovo State of Play dedicato principalmente ai titoli sviluppati da terze parti. L’evento è disponibile su tutti i principali canali social di Sony, ma volendo potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato.

Durante la presentazione di oggi abbiamo visto diversi titoli molto interessanti e tra loro era presente anche un indie davvero attesissimo. Durante lo State of Play infatti abbiamo avuto il piacere di rivedere Little Devil Inside con un nuovissimo trailer.

La data d’uscita di Little Devil Inside è davvero vicina!

Little Devil Inside venne annunciato ormai tantissimo tempo fa e ora finalmente abbiamo potuto rivedere il titolo di Neostream Interactive. Purtroppo non ci sono ancora informazioni riguardo ad una possibile data d’uscita, ma almeno abbiamo avuto il piacere di osservare più da vicino il gameplay del gioco.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Little Devil Inside potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante lo State of Play. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante la presentazione, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa dell’evento, potete consultare il nostro articolo di recap che sarà pubblicato poco dopo la fine della presentazione.

Little Devil Inside sarà disponibile per PC, PS4 e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.