State of Play | Annunciato Star Ocean: The Divine Force con un trailer

Dal palco dello State of Play di Ottobre 2021 è stato annunciato da Square Enix Star Ocean: The Divine Force, nuovo capitolo del franchise che si è mostrato con un più che interessante trailer

Square Enix è attualmente al lavoro su così tanti progetti che ormai è difficile starle dietro. Da Stranger of Paradise, passando per Final Fantasy VII Remake parte 2 fino ad arrivare al latitante Final Fantasy XVI, l’azienda sembra aver concentrato le forze e le risorse destinate ai tripla-A sul suo franchise di punta. Ce n’è uno, però, che ancora appassiona tantissimi fan, anche se forse non è così conosciuto come la serie madre: Star Ocean. E, a sorpresa, dal palco dello State of Play di Ottobre 2021 che abbiamo seguito in diretta, proprio Star Ocean è tornato più che pimpante.

Il primo trailer di Star Ocean: The Divine Force ha fatto capolino durante la conferenza, sebbene scevro di molti dettagli. Manca anche la data o una finestra d’uscita, ma sappiamo con certezza che il titolo di Square Enix arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022. Gli ultimi titoli appartenenti al franchise sono stati Star Ocean: Integrity and Faithlesness per PS4 e PS5 e Star Ocean: Anamnesis per i dispositivi mobile. Vi lasciamo il trailer di presentazione mostrato nel corso dello State of Play proprio qua sotto.

Il primo trailer di Star Ocean: The Divine Force dal palco dello State of Play di ottobre 2021

Il video inizia con un gruppo di viaggiatori a bordo di una nave spaziale che sta sorvolando un pianeta. Ovviamente, avverrà il classico incidente che porterà i nostri umani tecnologicamente avanzati ad esplorare un pianeta dove esiste la magia. Il capitano della nave si unirà anche ai residenti locali per aiutarli presumibilmente in missioni di varia natura.

