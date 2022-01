Splitgate: svelata la data di inizio della season 1 e molto altro

Splitgate è il nuovo gioco free-to-play del momento ed è stata svelato la data di inizio della season 1, ricca di nuove modalità da provare

Splitgate è uno degli sparatutto multiplayer free-to-play più sorprendenti del 2021 e nonostante sia ancora in beta, è stata svelata la data di inizio della season 1 ricca di novità. Essenzialmente il gioco è una combinazione tra Portal e Halo, in cui i giocatori si scontrano in arene usando armi da fuoco e portali per spostarsi velocemente. Questo mix unico ha permesso al gioco di distinguersi in un mercato ormai saturo e con l’uscita della Stagione 1, il gioco promette tantissime novità e miglioramenti sotto molti aspetti.

La season 1 di Splitgate ha una data di inizio!

La data di inizio della season 1 di Splitgate è prevista per il 27 gennaio con nuovi contenuti disponibili dai tre ai quattro mesi. Il lancio è Previsto in maniera simultanea su tutte le piattaforme tra cui PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X/S. Una delle novità di punta incluse nella stagione 1 sarà il rilascio della modalità Forge, in cui i giocatori possono costruire le proprie mappe personalizzate e giocarle in multiplayer.

Per quanto eccitante possa essere la presenza di un editor di mappe a tutti gli effetti, Splitgate riceverà anche due nuove importanti modalità di gioco tra cui One-Flag CTF ed Evolution. La prima consiste nella classica cattura la bandiera, una modalità già presente in molti altri titoli multiplayer, mentre la seconda è una modalità di gioco basata sui turni, in cui viene offerto a ogni nuovo round un equipaggiamento migliore alla squadra che perde il round perdente.

Le novità non finiscono qui, gli sviluppatori hanno affermato che arriveranno anche dei cambiamenti significativi ai tempi di attesa per iniziare una partita, il che dovrebbe portare a un matchmaking più veloce. In questo modo sarà possibile giocare con più giocatori “reali” durante le partite, piuttosto che con i bot. Per quanto riguarda la tanto attesa patch next-gen per Splitgate, non si hanno ancora molte informazioni a riguardo ma si vocifera che potrebbe uscire insieme alla season 2. Gli sviluppatori sperano di raggiungere un’esperienza ai livelli dei giochi AAA quando verrà rilasciato il gioco completo, che potrebbe includere anche il rilascio di una versione per Nintendo Switch.

Cosa ne pensate della season 1 di Splitgate in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.