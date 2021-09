Babylon’s Fall: annunciato l’inizio della fase 2 della closed beta

Babylon’s Fall arriverà a breve con una nuova closed beta. Per l’occasione PlatinumGames ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni

Eravate ansiosi di conoscere le ultime notizie sull’action Babylon’s Fall? Ottimo, allora questa notizia fa decisamente al caso vostro. PlatinumGames ha annunciato nelle ultime ore che che la fase 2 della closed beta di Babylon’s Fall inizierà la prossima settimana. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Babylon’s Fall: PlatinumGames ha preso nota dei problemi con la fase 1 della beta ma la nuova anteprima probabilmente sarà affetta dagli stessi inghippi

La fase 2 della closed beta di Babylon’s Fall sarà disponibile sui server in Giappone il 10 settembre dalle ore 15:00. In seguito l’anteprima arriverà in Nord America l’11 settembre e in Europa il b quindi iniziate a mettere un promemoria sul vostro smartphone. Mentre la prima fase era disponibile solo per i giocatori PC, la Fase 2 sarà disponibile anche per PS4.

Lo sviluppatore ha anche rivelato il feedback ricevuto per il primo beta test chiuso, dai problemi con i controlli e il ritmo d’azione più lento allo stile artistico che rendeva difficile la visibilità e ha dichiarato: “Anche se avere i cambiamenti richiesti nella fase 2 sarà difficile concentreremo i nostri sforzi in modo da potervi mostrare un Babylon’s Fall ancora migliore, e il tutto sarà di qualità ancora superiore nella fase 3”. A proposito di fase 3, attualmente, la terza fase della beta dovrebbe iniziare a novembre 2021 e dovrebbe vedere l’aggiunta del supporto per PS5.

Babylon’s Fall è in sviluppo per PC, PS4 e PS5. È stato originariamente annunciato come titolo action-hack and slash con vocazione cooperativa nel 2018, ma è riemerso solo all’E3 2021 come titolo live-service con uno stile artistico diverso. Il titolo sarà giocabile, ovviamente, anche in single player. Tutto il sistema di gioco sembrerà impostato su combo ad alto tasso adrenalinico e varie classi di personaggi ognuna delle quali vanta poteri ed abilità di combattimento uniche. Date un’occhiata al trailer che vi abbiamo proposto in questo articolo per saperne di più al riguardo. Al momento non esiste una data di uscita, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

