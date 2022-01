Halo Infinite: crediti e molto altro in arrivo con la Stagione 2

La Stagione 2 di Halo Infinte è ancora lontana ma Jerry Hook inizia a svelare le prime informazioni relative ai crediti e molto altro

Manca ancora molto all’inizio della Stagione 2 di Halo Infinte ma già iniziano ad arrivare le prime novità a riguardo, tra cui importanti info relative ai crediti. Nel multiplayer sarà infatti consentito ai giocatori di guadagnare dei crediti nel Battle Pass, utilizzabili nel negozio in-game per acquistare oggetti, cosmetici e persino un nuovo Battle Pass. Jerry Hook, Head of Design di 343 Industries ha ascoltato il “feedback” della community che si è lamentata di alcuni aspetti free-to-play, come i pochi contenuti gratuiti e le ricompense libere del battle pass di scarsa qualità. Questo nuovo sistema di crediti permetterà ai giocatori di acquistare nuovi cosmetici dal negozio “gratuitamente” giocando. Secondo Hook:

Grazie al vostro continuo feedback, siamo felici di confermare che i crediti saranno ottenibili con il Battle Pass della Stagione 2. Ciò significa che sarai in grado di guadagnare crediti come parte della tua progressione di Halo Infinite. Avremo altro da condividere su questo man mano che ci avvicineremo alla Stagione 2.

Le novità con l’arrivo della Stagione 2 di Halo Infinite non riguardano solo i crediti. Hook ha anche affermato che verranno ridotti i prezzi per tutti cosmetici e bundle in-game del multiplayer. Ha aggiunto, inoltre che, mentre questa settimana è stata tutta incentrata sulla riduzione dei prezzi dei pacchetti settimanali, la prossima sarà incentrata sul rendere alcuni articoli acquistabili singolarmente al di fuori dei pacchetti.

Per quanto riguarda i problemi in corso con il matchmaking di Big Team Battle, non si è ancora trovata una soluzione a riguardo. 343 ha deciso che rimuoverà temporaneamente tutte le sfide che richiedono questa modalità multiplayer finché non verrà trovata una soluzione. Questa settimana è stato rilasciato un hotfix per la modalità BTB di Halo Infinite nel tentativo di risolvere il problema ma secondo Hook, non è stato efficace come sperava. Ricordiamo che la Stagione 2 inizierà dopo la fine della Stagione 1 a maggio 2022.

Cosa ne pensati di queste novità con l'arrivo della Stagione 2?