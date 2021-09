Splatoon 3: novità da Nintendo sulle armi e stage del gioco

Sono passati diversi giorni dal Direct, ma Nintendo non ha sprecato occasione per rivelare altre novità sulle proprie esclusive, prima con Pokemon Legends: Arceus, e adesso con le armi e stage di Splatoon 3

Nonostante ci sia ancora molto tempo davanti a noi prima di poter iniziare a giocare a Splatoon 3, Nintendo si sta scatenando nei giorni seguenti il Nintendo Direct, con nuove informazioni riguardanti il gameplay, le location e le armi disponibili all’interno del nuovo gioco. Attraverso vari tweet, Nintendo ha mostrato le ultime novità riguardanti le armi e gli stage presenti in Splatoon 3, e non è detto che smetteranno di rilasciarne nei giorni a seguire. Andiamo dunque a “spolpare” le ultime notizie fornite via Twitter.

Musei d’arte, Armi fisse ed un’identità segreta nelle novità di Splatoon 3

Tra le novità presenti in Splatoon 3 abbiamo delle speciali armi, oltre che uno stage dall’aspetto raffinato, chiamato il Museo d’Alfonsino. Si tratta di un museo dai numerosi lavori contemporanei, situato all’interno di Inkopolis. Sarà inoltre anche il luogo in cui i giocatori avranno modo scontrarsi nelle Guerre di Territorio, dando inevitabilmente sfogo alle loro capacità creative, producendo ulteriori opere pitturesche.

The Museum d'Alfonsino is situated in Inkopolis. A sophisticated transport network makes it possible to join Turf Wars there. This expansive museum houses countless works of contemporary art. pic.twitter.com/ef3OjInfXW — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 29, 2021

Sempre grazie alla serie di tweet colmi di novità, diamo uno sguardo alle armi di Splatoon 3: la prima ha il nome di “Big Bubbler”. Sarebbe una versione modificata dell’arma speciale che si utilizzava prima in Inkopolis, ma la differenza sta nell’essere stata posizionata in modo fisso, così che possa avere una potenza maggiore. Inoltre, ha anche dimensioni maggiori, e risulterà alquanto utile per proteggere una vasta area attraverso una grande barriera di bolle.

La seconda arma di Splatoon 3 che viene introdotta, consente di trasformarsi nel guerriero stealth Zipcaster. Le capacità di allungamento ed “appiccicamento” dei tentacoli consentiranno di “zippare” verso qualunque direzione si voglia andare. Quando si termina di utilizzarla, si verrà trasportati nuovamente nel luogo in cui si è indossata inizialmente: dopotutto, l’identità è un aspetto prezioso da proteggere, e, come dice Nintendo nel tweet, “quella di un guerriero è una strada solitaria”.

Per adesso, queste sono le ultime informazioni rilasciate per Splatoon 3, gioco previsto per il 2022, ma di cui sappiamo già molto anche grazie al trailer presentato la settimana scorsa.