Nintendo Direct Settembre 2021: nuovo trailer di gameplay per Splatoon 3

Se vi siete persi il Nintendo Direct di Settembre 2021 e volevate saperne di più su Splatoon 3 vi proponiamo l’ultimo trailer di gameplay

Durante il Nintendo Direct di settembre 2021, abbiamo dato un’occhiata più da vicino al gameplay di Splatoon 3 grazie ai vari trailer mostrati. Non sono mancati spezzoni di match in multiplayer e alcune delle impostazioni per giocatore singolo della campagna in singolo “Return of the Mammalians“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Direct Settembre 2021: i Mammiferiani tornano nell’ultimo trailer di gameplay mostrato la scorsa notte

Un “Ricercatore di calamari” di Nintendo ha illustrato tutte le novità per Splatoon 3 nel corso del Direct di settembre 2021 e c’è stato spazio per vari trailer di gameplay (ve ne proponiamo uno nel player qui in basso, vi basta cliccarci sopra per visualizzarlo). Il bizzarro personaggio ha riferito che nel nuovo capitolo della popolare serie shooter della casa di Kyoto la modalità Turf War rimarrà invariata al suo interno. Tuttavia, saranno introdotte nuove armi principali e speciali, che includono un mecha simile a una palla rotante e un personaggio che sembra trasformarsi in inchiostro e sfrecciare attraverso il aria con un braccio da presa.

Sono state condivise anche alcune basilari informazioni sulla trama della modalità storia, che si concentrerà sulla ricomparsa dei Mammiferiani nel mondo di Splatoon, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Splatoon 3 è stato annunciato a febbraio e al momento l’uscita è prevista su Switch per il 2022. Finora le informazioni sul gioco, a dire la verità, sono ancora piuttosto scarse, qualcosa si è “intuito” dall’ultimo annuncio di lavoro pubblicato da Nintendo che era alla ricerca di un level designer proprio per il gioco in questione, maggiori dettaglio al riguardo qui. Per ora ciò che è noto in via ufficiale è che l’hub centrale del gioco si chiamerà Splatville e si troverà nella regione di Splattonia. In seguito allo Splatfest Caos vs Ordine, un considerevole flusso di Inkling e Octoling si è mosso nella cittadina in questione favorendone lo sviluppo. Splatville è chiamata anche “città del caos” (questo perché allo Splatfest il Caos è uscito vittorioso).

Splatville è chiamata anche "città del caos" (questo perché allo Splatfest il Caos è uscito vittorioso).