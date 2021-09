Splatoon 3: nuovi importanti dettagli sulle armi e non solo

Nintendo ha condiviso su Twitter nuovi dettagli sulle armi e una nuova arena che vedremo nel gioco, ve ne parliamo in quest’articolo

La serie di sparatutto multiplayer a base d’inchiostro di Nintendo, Splatoon, è stata indubbiamente una delle migliori e più apprezzate nuove IP della casa di Kyoto (e forse perfino dell’intero panorama videoludico nell’ultimo decennio). Con Splatoon 3 pronto in rampa di lancio il prossimo anno, il brand sembrerebbe destinato ad alzare ancora più in alto l’asticella. Di recente abbiamo dato uno sguardo approfondito al gioco, ma sembra che Nintendo abbia intenzione di continuare a condividere novità (molte delle quali decisamente degne di nota a partire dalle nuove intriganti armi che saranno introdotte in Splatoon 3). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Splatoon 3: il temibile “Crab Tank” e lo stage “Eeltail Alley” vi aspettano nel nuovo attesissimo titolo di Nintendo

Di recente su Twitter, Nintendo ha condiviso nuovi dettagli su una nuova mappa e nuove armi speciali che faranno il loro debutto nell’attesissimo Splatoon 3. Eeltail Alley, la nuova location del gioco di cui vi parliamo, si trova nel centro di Splatsville ed è descritto come “un luogo di ritrovo per i giovani della città”. La caratteristica distintiva dello stage in questione è una rampa sopraelevata che si estende sul palco, il che dovrebbe essere un elemento interessante da tenere a mente in ottica multiplayer.

Eeltail Alley is an old neighbourhood in the centre of Splatsville and has become a hangout spot for the town's youth. A footbridge extends over this three dimensional stage, making for some exhilarating Turf Wars! pic.twitter.com/gwbyvxTui7 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 28, 2021

Oltre a ciò, l’arma speciale menzionata poc’anzi è il “Crab Tank“, che ha un apparenza del tutto solida e minacciosa, grazie a feature quali struttura a più gambe, una pistola a fuoco rapido e un cannone con “un formidabile raggio di esplosione”. Il Crab Tank può essere utilizzato in due modi: si può camminare sulle gambe robotiche come un vero granchio o raggomitolarsi in una sorta di grande sfera e muoversi a tutta velocità.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 uscirà esclusivamente per Switch nel 2022. Di recente il gioco si è mostrato in tutto il suo frenetico splendore nell’ultimo trailer del Nintendo Direct di qualche giorno fa. Inoltre, alcuni presunti dettagli sul gioco sono emersi dall’annuncio di lavoro pubblicato dalla “Grande N” per il gioco in questione, maggiori dettagli al riguardo qui.

