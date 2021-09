FIFA 22 TOTW 2: ecco la squadra della settimana!

Scoprite con noi il FIFA 22 TOTW 2, il team più forte di questa seconda settimana della stagione del prossimo titolo di EA Sports

FIFA 22 è in dirittura d’arrivo: il prossimo 1 ottobre potremo finalmente mettere le mani sulla versione definitiva della simulazione calcistica per eccellenza targata Electronic Arts. In questi giorni molti di voi si saranno divertiti a provare il titolo in Accesso Anticipato, nel quale sono disponibili dieci ore di gioco complessivo, iniziando ad assaporare quel sapore di next-gen col pallone ai piedi. Il titolo sarà disponibile su PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X | S, Google Stadia e Nintendo Switch, con la versione migliorata dalla tecnologia Hypermotion disponibile esclusivamente sulle console di nuova generazione di Sony e Microsoft e su Google Stadia.

Ogni mercoledì, EA Sports pubblica su suoi canali ufficiali una rosa composta dai circa 23 giocatori (uno più, uno meno) che si sono contraddistinti nelle varie partite svoltesi nella settimana precedente. Il Team of The Week, insomma, o il TOTW se volete essere gente giovane ed appassionata di calcio. Nelle scorse ore, EA ha pubblicato il TOTW di questa seconda settimana di stagione di FIFA 22, vi lasciamo l’immagine qua sotto.

FIFA 22 TOTW 2: ecco i migliori giocatori della scorsa settimana, la rosa perfetta!

Il Featured TOTW di questa settimana è Felipe Anderson, protagonista della vittoria del Lazio nel Derby nostrano. In questo modo, il giocatore riceve un upgrade delle sue statistiche e passa ad una valutazione TOT di 84. A partire da stasera, le carte del TOTW 1 di FIFA 22, il Team della scorsa settimana, saranno disponibili nei pacchetti acquistabili nel gioco fino a mercoledì prossimo.

Che cosa ne pensate del TOTW 2 di FIFA 22? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!