Alan Wake Remastered: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Dopo anni di richieste finalmente Remedy ha deciso di realizzare la Alan Wake Remastered, ecco cosa sapere del titolo prima del suo arrivo ufficiale

Sono ormai anni che i fan chiedono a Remedy il ritorno di Alan Wake, titolo risalente all’ormai lontano 2010 che seppe conquistare il pubblico di videogiocatori grazie alle sue atmosfere horror e a una storia ben scritta. Avevamo rivisto lo scrittore protagonista di questa storia in un’apparizione del secondo DLC di Control, titolo che è divenuto fin da subito molto amato e che sembra voler legare in un unico universo narrativo tutti i titoli di Remedy. Finalmente però gli sviluppatori hanno deciso di accontentare i fan annunciando l’arrivo, il prossimo 5 ottobre, della Alan Wake Remastered, e per prepararvi al meglio e conoscere l’importanza di questo titolo abbiamo elencato alcune cose da sapere su questo storico videogioco.

La storia e i personaggi

La prima cosa da sapere del gioco è la storia ovviamente, motivo per cui Alan Wake, all’epoca dell’uscita originale, aveva conquistato il pubblico. Il titolo ha per protagonista uno scrittore di romanzi thriller, per l’appunto Alan Wake, che sta passando un periodo in cui si trova ad avere il blocco dello scrittore. Decide dunque di andare con la moglie Alice a passare una vacanza rilassante sulle montagne di Bright Falls. La moglie insiste perché veda uno psicologo per superare il suo blocco, e da questo fatto nascerà una discussione tra la coppia e Alan se ne andrà infuriato.

Poco dopo però Alice viene improvvisamente rapita da una misteriosa ombra che la trascina nel lago. Alan allora inizierà a indagare sui misteri di Bright Falls dove incontrerà diversi personaggi come ad esempio lo sceriffo della città Sarah Breaker, lo piscologo Emil Hartman, il loro agente immobiliare Eric Barry con la moglie e molti altri, che lo guideranno a comprendere meglio cosa stia succedendo nell’apparente tranquilla cittadina di montagna. Il gioco è poi diviso in episodi proprio come se si trattasse di una serie TV che pian piano porta i giocatori a scoprire ogni dettaglio della storia.

Gameplay – Alan Wake Remastered: cosa sapere del titolo

Il gameplay di Alan Wake Remastered ruoterà intorno alla ricerca di alcune misteriose figure che sembrano ammantate d’ombra chiamate Entità Oscure. Questi mostri non possono essere distrutti con metodi convenzionali, e l’unico modo per renderli vulnerabili è colpirli con un fascio di luce, come quello della torcia che Alan ha sempre con sé o altre fonti trovate in giro per la mappa. Alan può anche schivare con una modalità al rallentatore i colpi dei nemici in corpo a corpo.

Il titolo originale aveva bisogno di circa una decina di ore per completare la campagna principale, ma il numero poteva raddoppiare tranquillamente se si desiderava trovare ogni collezionabile e oggetto disponibile all’interno del gioco. Una cosa importante da sapere della Alan Wake Remastered è che all’interno saranno inclusi anche i due DLC usciti all’epoca, che aggiungevano due capitoli extra alla storia, approfondendone alcuni aspetti e portando il conteggio delle ore di questa nuova versione ad almeno 15-16 per completare tutto senza contare lo sblocco di tutti gli achievements. Purtroppo all’interno della Remastered non sarà presente lo spin-off Alan Wake American Nightmare.

Le novità della Remastered – Alan Wake Remastered: cosa sapere del titolo

Tra le cose che bisogna sapere sulla Alan Wake Remastered, sicuramente una cosa è quali saranno le novità rispetto al gioco originale. Sappiamo già che il titolo avrà una grafica migliorata, anche se, essendo semplicemente una remastered non godrà di opzioni grafiche avanzate come l’HDR o il Ray Tracing. I requisiti minimi su PC saranno molto abbordabili, infatti basterà un processore I5 3440 e una scheda video GTX 960 con 8 GB di Ram per farlo girare senza problemi.

Su console è già stato annunciato che su PS4 avrà una risoluzione di 1080p a 30FPS mentre su Xbox One avrà sempre i 30FPS con una risoluzione di 900p. Su PS4 Pro potrà raggiungere i 60FPS con la stessa risoluzione o i 30FPS con una risoluzione a 1296p. Su Xbox One X invece arriverà a 1080p con 60FPS o 1440P a 30FPS. Infine, sulle console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X girerà a 1440p e 60FPS, e su Series S invece manterrà i 60FPS ma con una risoluzione di 1080p. Su PS5 avrà delle feature relative al DualSense legate al feedback aptico e ai grilletti adattivi, che, ad esempio controlleranno l’intensità della luce della torcia del protagonista.

L’uscita e il futuro della saga

Giunti alla conclusione di questo articolo su cosa sapere di Alan Wake Remastered restano soltanto da elencare alcune informazioni sul lancio. Il titolo arriverà il prossimo 5 ottobre su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series S/X e su PC in esclusiva su Epic Game Store. Il titolo supporterà il cross-save, così da poter importare i salvataggi tra due console, ad esempio da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X e il titolo avrà l’upgrade gratuito per le console di nuova generazione.

Secondo diversi rumor l’arrivo di questa remastered di Alan Wake farebbe pensare all’arrivo di un sequel della serie atteso ormai da molti anni. Remedy sicuramente sta lavorando a nuovi progetti dopo il successo di Control, e dopo l’ultimo DLC di questo titolo, che era proprio dedicato allo scrittore, sembra chiaro che prima o poi rivedremo Alan da qualche parte. La curiosità più grande è vedere poi come Remedy espanderà il mondo di cui fanno parte sia Control che Alan Wake e se i protagonisti di entrambi i titoli si ritroveranno mai a collaborare nello stesso gioco.

Non vediamo l’ora di saperne di più sul futuro di Alan Wake e degli altri giochi Remedy, nel frattempo vi invitiamo a rimanere aggiornati su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete passare tramite Instant Gaming.