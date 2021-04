Resident Evil Village: nuovi dettagli sull’ambientazione

Nuove dettagli ufficiali sono trapelati sull’ambientazione del nuovo Resident Evil Village in vista dello showcase di domani

Capcom ha affermato in passato che Resident Evil Village sarà un gioco molto più grande di RE7, mentre la mappa del gioco suggerisce anche che il relativo mondo di gioco sarà un luogo interamente esplorabile. Nel recente numero di Game Informer, Resident Evil Village si è preso il centro della scena, con molti nuovi dettagli rivelati a riguardo (riassunti daAesthetic Gamer aka Dusk Golem su Twitter) e nuove informazioni sull’ambientazione. Vediamo tutto nelle prossime righe di questo articolo.

Resident Evil Village: l’ambientazione sarà affascinante e terrorizzante al tempo stesso

Secondo Capcom, il mondo di Resident Evil Village avrà l’ambientazione più estesa nella storia della saga. Sebbene ciò significhi ovviamente spazi più ampi e aperti, ciò si traduce anche in verticalità, con lo sviluppatore che afferma che gli ambienti di Village sono anche più verticali di qualsiasi titolo precedente. Per tenere conto di questi ambienti più grandi, la velocità di movimento di Ethan è stata aumentata, ma per garantire che il gioco mantenga il solito ritmo dell’azione, Capcom ha adottato misure per rendere i nemici una vera minaccia.

Questa verticalità, ovviamente, gioca anche un ruolo nel sistema di combattimento del gioco, con diversi tipi di nemici, come i Lycan, progettati specificamente attorno a detta verticalità. Inoltre, il design più ampio e complesso del villaggio ha anche lo scopo di incoraggiare una maggiore profondità, con i giocatori che ora hanno più opzioni su come affrontare vari scenari e situazioni (come l’utilizzo dei rischi ambientali a proprio vantaggio, ad esempio).

Capcom spiega anche che il villaggio che funge da hub centrale del gioco in realtà non ha nome: il luogo è semplicemente indicato come “Il villaggio“, e in realtà c’è una ragione narrativa per questo, che verrà rivelata nel gioco. Con il villaggio, Capcom ha cercato di trovare un equilibrio tra bellezza desolata e panorami grotteschi, con il luogo stesso affascinante, cupo, vasto e misterioso, con vari elementi a spiccare quali cadaveri, teste di capra e animali morti. Un altro obiettivo creativo che Capcom si era prefissata con l’ambientazione in questione era che la stessa rappresentasse il vero culmine dei 25 anni di storia della serie, con uno studiatissimo equilibrio tra horror e azione.

Resident Evil Village sarà disponibile per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia il 7 maggio. Nuovi dettagli e filmati di gioco verranno rivelati al Resident Evil Showcase di domani, quindi rimanete sintonizzati.

