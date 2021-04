Assassin’s Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi è stato rimandato

Ennesima notizia, ennesimo rinvio in questi due difficili anni per l’industria tutta: anche il DLC di Assassin’s Creed Valhalla, chiamato l’Ira dei Druidi, è stato rimandato, scoprite con noi a quando

Se il 2020, causa pandemia da Coronavirus, è stato l’anno dei rinvii, questo 2021 sicuramente non sarà da meno. È notizia di qualche giorno fa, ad esempio, il rinvio di Deathloop di Arkane Studios, ma il caso più calmoroso dello scorso anno fu Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. Insomma, tutta l’industria videoludica sta soffrendo il dover lavorare da casa, con ritmi diversi e, soprattutto, un ambiente lavorativo sicuramente meno stimolante. A quanto pare neanche Ubisoft, una delle aziende più prolifiche e renumerative degli ultimi anni, non è esente da queste problematiche. E stavolta ad averne sofferto è uno dei suoi franchise di punta, Assassin’s Creed.

È notizia delle scorse ore, infatti, che il primo DLC ufficiale dell’ultima iterazione della serie, Valhalla, che doveva uscire il prossimo 29 aprile sia stato rimandato. L’azienda ha comunque immediatamente dato una nuova data d’uscita ufficiale, il 13 maggio, due settimane esatte di differenza. La giustificazione, piuttosto ovvia, è che il team di sviluppo abbia bisogno di ancora un po’ di tempo per rifinire alcuni dettagli e per rendere l’esperienza la più gradevole possibile.

L’Ira dei Druidi è la prima grossa espansione del supporto post-lancio di Ubisoft per Assassin’s Creed: Valhalla, i cui piani erano già noti da tempo. Il DLC vi rimetterà nei panni di Eivor, che questa volta si ritroverà in una nuova avventura ambientata in Irlanda, contro un culto druidico conosciuto come i Figli di Danu. L’esperienza, tipica di Assassin’s Creed, punta ad espanderlo sia a livello narrativo che di gameplay, offrendo nuove armi, armature e molto altro.

Ci dispiace dirvelo insomma, ma il DLC di Assassin's Creed Valhalla, l'Ira dei Druidi, è stato ufficialmente rimandato di due settimane, al 13 maggio.