Resident Evil Village: ecco la data del nuovo Showcase

A breve verremo a conoscenza di nuove informazioni su Resident Evil Village grazie allo Showcase, ecco la data di quest’ultimo

Capcom ha da poco comunicato la data per il secondo attesissimo Resident Evil Showcase per il 15 aprile (ovviamente, quest’ultimo sarà incentrato sul nuovo capitolo della popolare saga survival horror, Resident Evil Village). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Resident Evil Village: la data del nuovo Showcase è il 15 aprile e verà trasmesso a mezzanotte (tra 15 e 16)

Il nuovo Resident Evil Showcase incentrato su Village verrà trasmesso in streaming a mezzanotte in punto in data 15 aprile. L’evento includerà un nuovo trailer e un nuovo gameplay per Resident Evil Village. Un recente teaser è stato rilasciato per pubblicizzare lo stesso e quest’ultimo include alcune brevi nuove clip del titolo. Date un’occhiata cliccando sul player che vi proponiamo qui in basso.

Se non altro, sembra che a breve ne sapremo di più sul personaggio barbuto che indossa gli occhiali da sole che è apparso nei trailer precedenti. Ci saranno poi “altre sorprese” in serbo alla vetrina, c’è chi scommette su una data di uscita per la seconda demo. Quest’ultima è già stato confermato per la primavera su tutte le piattaforme e, a differenza della demo Maiden, includerà i contenuti del gioco finale.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio e arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Google Stadia. Probabilmente lo showcase svelerà la modalità foto, che è stata brevemente menzionata nel trailer di gioco di PS4 Pro pubblicato di recente. Insomma, non ci resta che aspettare pazientemente.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito.