Apex Legends: un nuovo personaggio in arrivo con la Season 9?

In un teaser trailer di Apex Legends si intravede la sagoma di un misterioso personaggio, nuovi annunci per la Season 9 in arrivo?

Respawn potrebbe aver appena anticipato il prossimo personaggio giocabile di Apex Legends, che arriverà sul battle royale nel corso della Season 9. Nel nuovo trailer che celebra Apex Legends che supera i 100 milioni di giocatori, potete intravedere il contorno oscuro di una forma sconosciuta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: ecco il teaser trailer in cui si intravede il presunto personaggio in arrivo per la Season 9

Il momento cruciale (quello che lascerebbe sperare nell’arrivo di un nuovo personaggio per la Season 9 di Apex Legends) è al minuto 0:43 nel nuovo trailer che vi proponiamo nel tweet in basso. In quell’istante, si intravede una misteriosa figura in ombra, che balza da una torre e inizia a volare verso l’alto.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Nessun personaggio in Apex Legends possiede attualmente quel livello di capacità di levitazione a mezz’aria: il più vicino è Horizon, la cui abilità passiva le consente di usare i jet di salto per manovrare meglio se stessa mentre cade. Ma come si vede in questo trailer, il personaggio in ombra non sta cadendo, sta piuttosto ascendendo verso l’alto. Non sappiamo molto del nuovo personaggio della stagione 9 di Apex Legends, anche se il direttore del gioco Chad Grenier ha riferito che i fan di Titanfall apprezzeranno ciò che vedranno nella stagione 9.

Nel trailer, vediamo anche un’area nuova di zecca su quello che sembra Kings Canyon. È difficile da dire: l’area lampeggia per un breve momento (mezzo secondo circa) immediatamente dopo la comparsa dell’ombra. Tecnicamente potrebbe essere una mappa completamente nuova, ma sembra improbabile dato che Respawn ha attualmente aggiunto nuove mappe solo durante le ultime stagioni di ogni anno (Stagione 3 nell’Anno 1 e Stagione 7 nell’Anno 2), quindi sarebbe un po’ troppo presto per aggiungere nuovi contenuti di questo genere.

Indipendentemente da ciò, qualcosa sta per fare il suo debutto in Apex Legends, questo è chiaro. Il trailer si conclude con un’anticipazione che un nuovo annuncio arriverà il 19 aprile, circa a metà dell’attuale evento di War Games a tempo limitato e poco prima della fine della stagione 8 e dell’inizio della stagione 9.

Indipendentemente da ciò, qualcosa sta per fare il suo debutto in Apex Legends, questo è chiaro. Il trailer si conclude con un'anticipazione che un nuovo annuncio arriverà il 19 aprile, circa a metà dell'attuale evento di War Games a tempo limitato e poco prima della fine della stagione 8 e dell'inizio della stagione 9.