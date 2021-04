Resident Evil Village: la storia di Ethan sarà una trilogia (Rumor)

L’insider Dusk Golem ha svelato alcune interessanti novità su Resident Evil Village e sulla storia di Ethan, che a quanto pare è composta da una trilogia che si concluderà con Resident Evil 9

In attesa del prossimo showcase di Capcom dedicato a Resident Evil Village, previsto per il prossimo 15 aprile, nuovi rumor iniziano a serpeggiare in rete. Stando a Dusk Golem, un leaker piuttosto conosciuto per quel che riguarda il brand di Resident Evil, la storia di Ethan nata in Resident Evil 7 farebbe in realtà parte di una trilogia già strutturata nei piani dell’azienda. Il settimo capitolo ha emozionato tantissimi fan nel 2017, che lo hanno visto come un più che gradito ritorno alle radici del brand, discostandosi dai titoli più action che avevano fatto da padrona negli ultimi anni. Un ritorno ai titoli ambientali, cupi e oscuri, con un passaggio alla prima persona che aveva anche permesso una maggiore immedesimazione. Insomma, la prima grande (dis)avventura di Ethan in cerca di sua moglie Mia aveva fatto il botto.

Non è risultato quindi affatto strano quando, all’annuncio di Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della serie, molti si siano sinceramente emozionati. Non solo alla vista di Lady Dimitrescu, ovviamente, ma per un passaggio di testimone che sembra voler continuare sul filone del settimo capitolo. La demo rilasciata qualche tempo fa ha confermato il tutto e noi non vediamo l’ora di poterci mettere le mani sopra. Dusk Golem, via Twitter, ha postato alcuni commenti interessanti in merito ai rapporti fra i capitoli, che a quanto pare sarebbero stati sviluppati quasi in contemporanea e con un filo conduttore molto spesso. Vi lasciamo uno dei tweet qua sotto.

(1/2) I guess to summarize the last few tweets simply & non-spoilery, know that Village being a direct sequel to RE7 was decided pretty early on, there's some things put in RE7 that will make more sense after RE8. More than any other series of titles in the series history, — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021

Resident Evil Village sarà il capitolo centrale di una trilogia?

Stando sempre al leak, molte delle cose che sembravano essere particolarmente strane o che non avevano senso in Resident Evil 7, torneranno al loro posto in Village. Sappiamo già che nell’ottavo capitolo Ethan Winters tornerà più splendente che mai, insieme all’iconico Chris Redfield, già protagonista di uno dei DLC di RE7. Secondo Dusk Golem, Capcom vorrebbe iniziare a distaccarsi dall’idea di numerare i capitoli in compartimenti stagni, per poter creare storie più complesse ed articolate come quelle della trilogia di Ethan. Stiamo a vedere!

Insomma, sembra proprio che a concludere la trilogia della storia di Ethan, dopo Resident Evil Village dovrà arrivare anche un Resident Evil 9. Che cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere che direzione prenderà il franchise? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare una chiave di gioco di Resident Evil 7: Biohazard ad un prezzo a dir poco vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming cliccando qui!