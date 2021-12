PS Plus Gennaio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Scopriamo con quali giochi Sony ha intenzione di iniziare il nuovo anno per tutti gli abbonati al suo servizio PlayStation Plus

Per un anno che finisce ce ne è uno che inizia, e lo stesso vale per i titoli presenti all’interno dell’offerta targata PlayStation Plus. Dopo un ultimo mese 2021 segnato da qualche polemica di troppo, Sony sembra volersi quasi far perdonare, proponendo un Gennaio 2022 di tutto rispetto, forte di una line up di titoli sicuramente intriganti e benvenuti, capaci di spaziare con successo tra i generi più disparati. E siamo sicuri che, a dispetto delle feste oramai agli sgoccioli quando i giochi saranno disponibili, il trittico di produzioni sarà in grado di lenire la chiusura dei bagordi che ci hanno preparato ai prossimi 12 mesi che, videoludicamente parlando (e non solo), ci stiamo apprestando a vivere insieme.

Chi ben comincia…

Dopo le botte da orbi, le numerose morti e le tonnellate di mattoncini distrutti che ci hanno accompagnato per le festività, il Gennaio 2022 di PlayStation Plus sceglie di sparigliare ulteriormente le carte in tavola, non risparmiandosi un gioco che, sebbene appartenente unicamente alla ludoteca PS4, siamo sicuri saprà farsi apprezzare: parliamo di Persona 5 Strikers, il riuscito spin-off in salsa musou della celebre serie jrpg targata Atlus.

Il mondo PS5, invece, si presenta all’appuntamento con DIRT 5, l’ultimo episodio della celebre saga racing arcade di casa Codemasters, che saprà intrattenere gli appassionati grazie ad una corposa modalità single player, accompagnata come di consuete da una robusta serie di opzioni multigiocatore. La voglia di giocare assieme agli amici, inoltre, trova il suo completamento con Deep Rock Galactic, shooter in prima persona di natura cooperativa che, dopo aver debuttato da tempo su PC e console Xbox, si appresta ad invadere anche l’universo Sony. Per completezza vi ricordiamo che entrambi i giochi saranno disponibili anche in versione PS4.

Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic, and Dirt 5 are available with PlayStation Plus starting January 4. Full details: https://t.co/ehw153oCPc pic.twitter.com/BLrE2Zh0vY — PlayStation (@PlayStation) December 29, 2021

Il ritorno dei Ladri Fantasma – PS Plus Gennaio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Cosa succede quando il mondo dei jrpg si scontra con quello dei musou? Un esempio efficace ci viene fornito dagli spin-off con protagonista Dragon Quest, che sono stati capaci di dimostrare la fattibilità di questo matrimonio. Un unione che esce ancora più rinsaldata (e possibile) proprio grazie a Person 5 Strikers, che riesce a coniugare con successo (coem vi raccontiamo nella nostra recensione) le atmosfere ed i personaggi di uno degli episodi più apprezzati del brand Atlus, con il frenetico gameplay di casa Koei Tecmo.

Mangiare la polvere – PS Plus Gennaio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Amanti delle corse arcade, unitevi. Un invito rivolto a tutti coloro che amano sfrecciare nella polvere, desiderosi più di pensare al puro piacere di guida che non all’effettivo realismo di questo atto liberatorio. E DIRT 5 è proprio rivolto a questa tipologia di piloti, grazie al suo corposo campionario di gare off-road, spalmate all’interno di una nutrita carriera, ma che potranno essere affrontate anche in compagnia di amici, grazie al consuete ed efficace comparto multigiocatore: pronti a far mangiare la polvere ai vostri avversari?

Nani da guerra – PS Plus Gennaio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Non c’è miniera, almeno nell’immaginario fantasy/fiabesco, senza nani. E non ci sono nani senza alieni, almeno nel rutilante mondo che risponde al nome di Deep Rock Galactic. La produzione firmata Ghost Ship Games, dopo aver furoreggiato per quasi due anni su PC e console Xbox, è pronta ad invadere anche PS4 e PS5 grazie al suo frentico gameplay FPS cooperativo: siete pronti a picconare minerali (ovviamente) e a falcidiare orde di letali e feroci esseri alieni?

Partire con il piede giusto

Il re è morto, viva il re. O forse sarebbe il caso di dire, il 2021 è morto, viva il 2022. Comunque la si voglia scrivere, non possiamo che essere contenti del modo in cui Sony ha scelto di introdurre gli abbonati a PlayStation Plus a questi nuovi 12 mesi, vista la qualità delle produzioni comprese nell’offerta di Gennaio. Noi di tuttoteK, come sempre, siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni in merito, che vi invitiamo a condividere attraverso la sezione dei commenti.

