PS Plus Dicembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Scopriamo insieme cosa Sony ha riservato agli iscritti a PS Plus per questo Dicembre 2021: pronti a chiudere l’anno in bellezza?

Si sono fatti attendere un po’ più del previsto, dato che tutti si aspettavano il consueto annuncio l’ultimo mercoledì del mese, ma alla fine Sony si è decisa a rivelare i giochi di Dicembre riservati agli iscritti al PS Plus. Sarà l’aria festiva che sta lentamente iniziando a pervadere l’aria, oppure il vecchio detto secondo il quale a Natale siamo tutti più buoni, ma a scorrere l’elenco dei titoli appena annunciati non si può che rimanere soddisfatti della proposta dicembrina del colosso giapponese. Vediamo, pertanto, con cosa la casa nipponica ha deciso di andare a sostituire quanto giocato nel Novembre che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Jingle bells

Dopo mesi in cui il parco produzioni PS5, presenti nell’offerta PS Plus, si era limitato a titoli dal tono minore (per quanto pregevoli), questa fine di 2021 segna il debutto di uno dei giochi che, produttivamente parlando, riescono ad innalzare indubitabilmente l’asticella in tal senso: parliamo, difatti, di Godfall Challenger Edition, che segna l’arrivo nel servizio del peculiare looter-slasher che ha segnato il lancio ufficiale della nuova console Sony.

Gli utenti current gen, comunque, potranno contare anche su Mortal Shell, che potrà essere aggiornato gratuitamente partendo dalla versione PS4 inserita nell’offerta di Dicembre: è l’occasione giusta per recuperare questo interessante soulslike indipendente. A chiudere il cerchio abbiamo una delle più recenti produzioni legati ai mattoncini più famosi del mondo, visto che parliamo del divertente LEGO DC Super-Villains. A completare il quadro abbiamo anche tre produzioni rivolte ai possessori di PSVR, così da proseguire i festeggiamenti diretti alla periferica iniziati il mese scorso: The Persistence, Until You Fall, The Walking Dead: Saints & Sinner.

And don’t forget, three bonus PS VR games are still available for members this month: ⚡ The Persistence

🧟 The Walking Dead: Saints & Sinners

Divenire un dio – PS Plus Dicembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Forte dell’essere il primo gioco esclusivo PS5 mai mostrato, per quanto tramite una piccola clip, Godfall Challenger Edition ha accompagnato il lancio ufficiale della nuova console Sony e, qualora ve lo foste perso in questi mesi, ecco l’occasione giusta per lanciarsi nella conquista del trono divino di questo mondo fantasy. Forte di un sistema di combattimento molto dinamico e fisico (grazie anche ai feedback restituiti dal DualSense), il titolo sviluppato da Counterplay rappresenta un discreto antipasto di quelle che sono le potenzialità dell’hardware nipponico, forse non proprio profondissimo, ma molto bello da vedere, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Lo spirito nel guscio – PS Plus Dicembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Il genere dei soulslike può contare tantissimi tentativi di imitazione, più o meno riusciti, al pari della più celebre rivista dedicata all’enigmistica. Tra coloro, però, che sembrano aver appreso a dovere la lezione impartita da Miyazaki-san, troviamo Mortal Shell, cupo ed interessante esponente del genere che, pur non nascondendo la palese ispirazione (sia ludica che stilistica) nei confronti dei Souls originali, è riuscito a rielaborare il tutto per assemblare una visione sicuramente personale e riuscita degli stilemi del genere. E poco importa che siate utenti PS4 o PS5, visto che il titolo presenta l’upgrade gratuito per la nuova macchina da gioco.

Mattoncini malvagi – PS Plus Dicembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

C’è una serie famosa che non sia stata rielaborata a colpi di colorati blocchi LEGO? La risposta, se siete appassionati di videogame, non può che essere scontata, così come è difficile non notare il modo in cui le costruzioni danesi ben si sposino con il mondo dei supereroi. O dei supercattivi, come nel caso di LEGO DC Super Villains, che ci metterà al comando del gruppo di antagonisti dell’eroica Justice League. Divertente e scanzonato come sempre, il titolo Traveller’s Tale non può che rendere felici tutti coloro che amano le produzioni legate al mondo della casa di Billund.

Arrivederci al prossimo anno

E sebbene sia ancora un po’ presto, possiamo dire di esserci sbarazzati anche di questo 2021, almeno per quanto riguarda le offerte dirette agli iscritti a PS Plus. Cosa ne pensate dei giochi presenti in questo ultimo mese del 2021? Siete soddisfatti di quanto Sony ha preparato? Fateci sapere le vostre impressioni attraverso la pagina dei commenti, come sempre qua su tuttoteK.

