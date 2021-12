Migliori livelli invernali/di Natale su Nintendo Switch | Top 10

L’enorme libreria di titoli su Nintendo Switch presenta tantissime ambientazioni invernali: ecco la top 10 dei livelli festivi sulla console

Avevamo in mente questa top 10 già per Natale, ma le abbuffate in questo periodo ci hanno costretti a posticipare la classifica dei migliori scenari invernali e festivi su Nintendo Switch. Siccome oltre al fattore ibrido la console ha goduto anche dell’irreperibilità della concorrenza, il successo che ne è derivato ha portato tutti a dare il massimo. La piattaforma ora gode di una libreria senza precedenti, facilitandoci così il compito nell’effettuare questa particolare scrematura. Il Natale sarà pur passato, ma rimangono ancora due Feste e, se proprio dobbiamo essere sinceri, nemmeno voi avete levato i festoni.

Conoscete bene chi vi scrive: anche stavolta ci siamo dati regole e restrizioni. In primo luogo, non sono ammessi port di giochi già usciti in precedenza su altre piattaforme. Il primo esempio è più o meno un’eccezione, ma ci arriveremo ben presto. In secondo luogo, trattandosi di una console con tante esclusive eccellenti, cercheremo di mordere un po’ il freno (ma neanche troppo) sulle IP di terze parti. In terzo luogo, se non propriamente “festivo”, uno scenario deve quantomeno essere invernale per finire in classifica. Siete pronti a prendervi a palle di neve in questa nuova classifica?

Neve… e mare!

Okay, okay, conveniamo anche noi che aprire questa top 10 dei migliori livelli invernali e/o festivi su Nintendo Switch proprio con lo Sgattaiolago del sempre eccellente Super Mario 3D World + Bowser’s Fury può sembrare fuorviante. Ma l’enorme lago (al punto tale da esser indistinguibile dal mare) vanta molte diverse isole, una su tutte il Castello Elica. Questa torre, con le sue piattaforme rotanti (e quando mai!), fornisce uno dei pochi punti innevati del titanico arcipelago che Bowser Furioso ogni tanto si diverte a mettere a ferro e fuoco. Sarebbe stato più semplice scegliere un livello al di fuori di Bowser’s Fury, ma avremmo dovuto infrangere una nostra stessa regola!

La vetta che non è in vetta – top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

In quanto a livelli invernali e festivi, è difficile infilare nella top 10 di Nintendo Switch un titolo come Super Smash Bros. Ultimate, per quanto non manchino mai le occasioni per giocarci. Del resto, lo youtuber italo-svizzero Letal (sic) ha definito la selezione di scenari come affetta da un problema: “verde e marrone”. La prima ambientazione di ogni gioco è facile da eleggere come sua ambasciata nel colossale crossover, dando ai giochi stessi il compito di distinguersi in tal senso. Per fortuna, però, ogni tanto succede e tra le gradite sorprese abbiamo La Cima (ipotetica) del monte dove è ambientato Ice Climber. E di certo è una variante più pragmatica dell’altrimenti improponibile Icicle Mountain da Melee…

Fermate le rotative, fiocca sugli alberi di ciliegio – top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Prendere un Nintendo Switch al lancio, mesi prima che uscisse sua maestà Super Mario Odyssey, per questo scriba è stato un azzardo visto il suo amore per i platformer. A colmare il vuoto (in modo grandioso) è stato Sonic Mania, un titolo di cui oggi si parla anche fin troppo poco. Dopo aver riproposto varie zone (o Zone, come impone la nomenclatura) dai titoli passati (con la doppietta Green Hill-Chemical Plant presa di peso da Generations), la pregevole ed artigianale fattura del titolo ci ha messi di fronte ad altrettanti livelli originali. Tra questi spicca Press Garden Zone Act 2, che fonde delle colossali rotative ai ciliegi in fiore… nel pieno di una nevicata. Da mozzare il fiato!

Brividi da brividi – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Diciamoci la verità: ma quanti “mortacci tua” abbiamo rivolto ad Eiji Aonuma quando, in The Legend of Zelda: Breath of The Wild, già nell’Altopiano delle Origini abbiamo dovuto fare i conti col freddo a suon di peperoncini? La meccanica del vestiario, insieme alle armi distruttibili, avrà pur inserito a forza un po’ di “realismo molesto” nella serie, ma se la nostra ricompensa è stata lo splendore del nordovest di Hyrule siamo ben contenti di pagare questo scotto. O questo brivido, fate voi. Questa è una tormenta in cui saremo ben felici di perderci ancora nel seguito, che per ora dobbiamo ancora chiamare “Breath of the Wild 2”.

Perché montare un pupazzo di neve, quando si può creare uno scenario? – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Il primo Super Mario Maker su Wii U è stato ben attento a lasciarci un po’ di acquolina in bocca su certe cose. Sarà per questo, forse, che il trailer di Super Mario Maker 2 non ha perso tempo e ci ha mostrato subito la possibilità di creare delle pendenze. Tuttavia questo non è stato (e siamo nella stagione giusta per dirlo) altro che la punta dell’iceberg. Tra le tantissime migliorie introdotte, c’è anche più varietà in fatto di ambientazioni per i livelli, compreso un tema per la neve con cui creare tanti livelli natalizi e non. Specie con i brani inediti di Koji Kondo ad accompagnare l’azione nei “giochi” precedentemente privi di mondi innevati!

“Cos’è, cos’è / ma che colore è” – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

L’avete vista l’immagine per Super Smash Bros. Ultimate, no? Figuratevi se il sottoscritto si potesse lasciar sfuggire una posizione in classifica per Kingdom Hearts. In questo caso dobbiamo ancora limitarci a parlare di Melody of Memory, nato come (probabile) contentino ed ora promosso a sfizioso antipasto per Integrum Masterpiece. Tra i tanti brani abbiamo Happy Holidays!, che come il suo compare What a Surprise!? accompagna il panorama della Città del Natale. Non vediamo l’ora di poterci rituffare nel paese di Babbo Natale in compagnia del riarrangiamento della divina Yoko Shimomura.

And a happy new year – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Non possiamo concedere il podio a un gioco dove la neve cade solo in un periodo dell’anno, ma dobbiamo riconoscere ad Animal Crossing: New Horizons di sapere come metterci nel giusto mood. In questi giorni è disponibile la porta ad arco per salutare un anno che, si spera, ci rivelerà meno beghe di quello in corso. La disposizione di mobilio e decorazioni mette nelle mani del giocatore la gestione dello spirito festivo, ma in generale le occasioni per festeggiare non mancano mai. Piuttosto, preparatevi mentalmente alla prossima Pasqua, perché si avvicina il momento di maledire quel poveraccio di Ovidio…

Sugar Rush je spiccia casa – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Si torna alle terze parti, in questo caso per una IP messa nei guai dal suo detentore. Separando l’arte dalle controversie, però, è innegabile che di tanto in tanto Crash Bandicoot si sia ritrovato a tu per tu con i climi più rigidi. Parliamo dei mondi innevati nella loro interpretazione più cruda, che di norma non meriterebbero un posto in questa top (Zelda se l’è cavata, senza essere proprio festivo). Proprio per questo, dunque, è la pista inedita Gita al Pan di Zenzero che è valsa il bronzo a Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Mai fino ad ora (ad eccezione, forse, di Snow Bash in Crash Bash) il marsupiale si è trovato in uno scenario così apertamente natalizio.

Scozia mo ghràdh – la top 10 dei livelli invernali e festivi su Nintendo Switch

Con le cornamuse lo staff di Game Freak si è veramente sbizzarrito anche nell’edizione base di Pokémon Spada e Scudo, ma il DLC ha saputo approfondire degnamente l’equivalente della geografia d’oltremanica. In particolar modo, la Landa della Corona e il suo capoluogo Freezedale hanno riproposto la Scozia al suo meglio, mostrandoci un po’ più di ambizione dal team di sviluppo vessato dalle critiche. Abbiamo giudicato (bene, sebbene forse “non benissimo”) l’operato del “supplente”, ILCA, con Diamante Lucente e Perla Splendente; vedremo come se la caverà Game Freak con il luogo dove sorge Nevepoli con Leggende Pokémon: Arceus il mese prossimo.

Ibernia

Chiudiamo la nostra top 10 per i migliori scenari festivi e/o invernali senza neanche prenderci la briga di inventarci un titolo originale. Basta dire Ibernia, ed ecco che Super Mario Odyssey torna a fare scuola con il suo level design magistrale. Gelida e inospitale all’esterno, ma calorosa e accogliente nei sotterranei: Ibernia, altresì detta Regno delle Nevi, sa presentare ogni possibile sfaccettatura dell’ambientazione sottozero nei videogiochi. Un posto come un altro, insomma, dove aspettare che scocchi la mezzanotte ed accogliere il nuovo anno al grido di “Let’s-a-go!”

Ora sta a voi dirci la vostra: come avreste stilato voi la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.