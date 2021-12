Prime Video gennaio 2022: ecco tutte le novità della piattaforma

PPrime Video gennaio 2022: ecco tutte le novità del catalogo nel primo mese dell’anno!

Natale è passato e dopo esso giungiamo alla conclusione di questo 2021. Con l’inizio dell’anno nuovo, ecco che Prime Video vuole dire la sua in questo gennaio 2022 che si presenta ricco di novità per tutti i gusti. Andiamo a scoprire insieme tutte le aggiunte al catalogo!

Time is Up

Disponibile dal 3 gennaio è invece il film di debutto di Benjamin Mascolo, a fianco della compagna Bella Thorne. Il cantante, dopo una carriera di successo insieme a Federico Rossi (insieme formavano il duo Benji e Fede), ha deciso di tentare la strada anche nella recitazione. Ad accompagnarlo in questa avventura la compagna di vita Bella Thorne, che invece gravita in questo mondo da quando è una ragazzina. Il risultato di questa collaborazione è Time is Up, una coproduzione internazionale e girato in lingua inglese che vede nella coppia i protagonisti della storia.

Lo Hobbit – La saga

Tempo di tornare nella Terra di Mezzo! In attesa dell’arrivo dell’attesissima serie tratta dall’universo de Il Signore degli Anelli, ecco che possiamo ingannare l’attesa con la seconda trilogia diretta da Peter Jackson. In compagnia di Bilbo Baggins, Gandalf e da un gruppo di simpatici nani, è tempo di rivivere una grande avventura che ci porterà dalla Contea ad affrontare pericolosissimi orchi nelle profondità della Terra di Mezzo. Tutti i titoli sono disponibili dal primo gennaio.

Twilight – La saga

Parlando di saghe di successo, non possiamo sottolineare l’approdo di tutti e cinque i capitoli di quella di Twilight. I clienti Prime potranno rivivere tutte le emozioni della storia dedicata ai vampiri più famosi degli ultimi vent’anni, dal primo incontro tra Edward e Bella allo scontro finale in Breaking Dawn – Parte 2. Un’occasione da non perdere per i fan più accaniti! Tutti i titoli sono disponibili dal primo gennaio.

Le serie tv – Prime Video gennaio 2022

1 gennaio : Athf S10; The Big Bang Theory S12; Casa Vianello S4-6; China, IL S2; Good Doctor S4; I liceali; Mr. Pickles S3; Riverdale S5; Robot Chicken S8; Samurai Jack S5; Supernatural S14; The Night Shift; The Vampire Diaries S1-7; The Venture Bros. S3; SOS Chirurgia S1; Obbiettivo bellezza S1

: Athf S10; The Big Bang Theory S12; Casa Vianello S4-6; China, IL S2; Good Doctor S4; I liceali; Mr. Pickles S3; Riverdale S5; Robot Chicken S8; Samurai Jack S5; Supernatural S14; The Night Shift; The Vampire Diaries S1-7; The Venture Bros. S3; SOS Chirurgia S1; Obbiettivo bellezza S1 10 gennaio : Unforgettable

: Unforgettable 15 gennaio : Meteoheroes 2D S1; S.W.A.T. S1-4

: Meteoheroes 2D S1; S.W.A.T. S1-4 20 gennaio : What’s Anna S1; Ready Music Play S2

: What’s Anna S1; Ready Music Play S2 25 gennaio : Bleach S6-7

: Bleach S6-7 31 gennaio: Stargate SG-1 S1-10; Hunter X Hunter S1 ep. 37-75

I film | Prime Video gennaio 2022

1 gennaio : 3 Days To Kill; 50/50; Arancia meccanica; Barry Lyndon; La leggenda di Beowulf; Blade Runner; Contagion; Elf – Un elfo di nome Buddy; Eyes Wide Shut; Io prima di te; Fargo; Millennium – Quello che non uccide; Millennium – Uomini che odiano le donne; La battaglia delle cinque armate; Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato La desolazione di Smaug; Hannibal; Viaggio in paradiso; The Impossible; Limitless; Magnolia; Miss Detective; Virus letale; Robot Chicken; Walking Dead Special: Look Who’s Walking; Romanzo Criminale; Special Forces; The Blind Side; Una notte da leoni 2; Twilight; New Moon; Eclipse; Breaking Dawn Parte 1; The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2; V For Vendetta; Una parola può cambiare tutto; Yes Man

: 3 Days To Kill; 50/50; Arancia meccanica; Barry Lyndon; La leggenda di Beowulf; Blade Runner; Contagion; Elf – Un elfo di nome Buddy; Eyes Wide Shut; Io prima di te; Fargo; Millennium – Quello che non uccide; Millennium – Uomini che odiano le donne; La battaglia delle cinque armate; Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato La desolazione di Smaug; Hannibal; Viaggio in paradiso; The Impossible; Limitless; Magnolia; Miss Detective; Virus letale; Robot Chicken; Walking Dead Special: Look Who’s Walking; Romanzo Criminale; Special Forces; The Blind Side; Una notte da leoni 2; Twilight; New Moon; Eclipse; Breaking Dawn Parte 1; The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2; V For Vendetta; Una parola può cambiare tutto; Yes Man 7 gennaio : Ariaferma

: Ariaferma 15 gennaio : Consigli a San Valentino; Aria di primavera; Un cane per due; La nostra storia

: Consigli a San Valentino; Aria di primavera; Un cane per due; La nostra storia 21 gennaio : My Son

: My Son 31 gennaio: Stargate; Continuum

Queste sono tutte le uscite che troverete su Prime Video a gennaio 2022. Quale di queste attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti!

