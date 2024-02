Pokémon Presents: annunciata la diretta di febbraio 2024

Non c’è Pokémon Day senza annesso Presents: anche il 2024 avrà la sua diretta di febbraio, già aperto il toto-annunci per i remake

In occasione della tracotante autoproclamata giornata dei mostriciattoli da taschino del 2024, è stato confermato anche il Pokémon Presents di febbraio. Diciamo “anche” perché non si tratta certo di un periodo povero di annunci: oggi avremo già le mani piene con un Nintendo Direct e l’atteso trailer di Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring, mentre di recente abbiamo visto uno State of Play tutto dedicato a Final Fantasy VII Rebirth. Nel caso delle creature di Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, però, il preavviso sarà fortunatamente più generoso. Avremo infatti tempo di prepararci ai possibili annunci fino a… potremmo dirlo qui, ma preferiamo non rendere ridondante il tweet dell’account ufficiale italiano.

Qualcuno ha detto #PokemonPresents? 👀 Visitate il nostro canale ufficiale su YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio per scoprire fantastiche novità targate Pokémon in occasione del #PokemonDay 2024! Ci vediamo lì! 📺 https://t.co/GcrdtzHTmc pic.twitter.com/V17RfCoJsU — Pokémon Italia (@PokemonIT) February 20, 2024

Ricapitolando: data e ora del Pokémon Presents di febbraio 2024

Il Pokémon Presents è previsto anche in questo caso alle tre di pomeriggio: in quanto alla data, si parla di settimana prossima, martedì 27 febbraio 2024. La scena speculativa è già scatenata: da un lato, i fan prevedono un ritorno a Johto nello stile dei due Let’s Go!, mentre altri appassionati sperano in (o temono) un remake delle versioni Bianca e Nera. Naturalmente non c’è modo di prevedere effettivamente se sarà così o se l’approccio sarà diverso. Ad esempio, si ipotizza anche una reinterpretazione magistrale di una Johto antica come è avvenuto con Hisui, o un apprezzabile fedele restauro di Unima nello stile di Diamante Lucente e Perla Splendente. Ci gratteremo la testa ancora per una settimana.

Ora sta a voi dirci la vostra: quali aspettative avete per il franchise? Le indiscrezioni sulla sua redenzione saranno vere o vedremo un altro frettoloso "in arrivo a novembre"?