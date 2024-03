Migliori videogiochi in uscita | Aprile 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Marzo ci ha portato tempo ballerino, il cambio di stagione e l’allergia alle graminacee. Siete pronti a qualcosa di meglio con la nuova line-up di videogiochi di Aprile 2024?

Iniziamo con Europa, un’avventura che sembra uscita dal repertorio dello Studio Ghibli, e che piacerà moltissimo agli ammiratori di Miyazaki. Nei panni di Zee, un androide chiamato a esplorare la luna gioviana Europa in un lontano futuro, andrete alla ricerca di cerca di risposte per ricostruire la storia dell’ultimo essere umano in vita. Tra paesaggi bucolici, creature mastodontiche e misteriose, vi imbarcherete in un viaggio veramente epico.

Tra i migliori videogiochi in arrivo c’è anche Tales of Kenzera: Zau, titolo a scorrimento laterale che strizza l’occhio ai fan di Prince of Persia. Seguiremo il viaggio del giovane sciamano Zau, che dovrà catturare gli spiriti di tre mostri e offrirli a Kalunga, il dio della morte. In cambio, il dio ha promesso di riportare in vita il padre… ma la missione non è certo facile, e giocare con la vita e la morte può essere molto pericoloso.

Aprile 2024 ci porta finalmente Sand Land, che segue la difficile missione del principe demone Belzebubù e dello sceriffo Rao: trovare una leggendaria fonte acquifera in un mondo desertico, ostile e prossimo al collasso. Ispirato all’omonimo manga ideato da Akira Toriyama, l’arrivo di questo titolo ha un sapore dolce-amaro: ma non c’è modo migliore di omaggiare il celebre mangaka se non provandolo, no?

E infine, parliamo di Harold Halibut, che già dal trailer sembra un autentico, piccolo capolavoro in stop motion. Sono passati 250 anni da quando l’umanità ha dovuto lasciare la terra: Harold è un assistente di laboratorio: come il resto della sua comunità, è nato e ha sempre vissuto su una nave spaziale, e non spera di trovare una nuova. Ma se ci fosse qualcosa là fuori, qualcosa che sconvolgerà la vita di Harold e della sua gente? A voi scoprirlo!

Chiudiamo con Braid Anniversary Edition per la sezione “graditi ritorni”. Questa nuova edizione presenta migliorie grafiche e sprite ridisegnati a mano, non togliendo nulla al fascino della versione originali: per chi non ha affrontato i suoi complessi livelli platform ricchi di trappole e segreti, questa è l’occasione giusta. Unitevi a Tim e accompagnatelo nella missione di salvataggio della sua principessa, ma in guardia: nulla è come sembra in questo gioco.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2024, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2024

Freedom Planet 2 – 4 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, NS

The Gap – 5 aprile – NS

Biomorph – 5 aprile – PC

Botany Manor – 9 aprile – XBO, XSX, PC, NS

Children of the Sun – 9 aprile – PC

Gigantic: Rampage Edition – 9 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Life Eater – 15 aprile – PC

Europa – 16 aprile – PC

Grounded – 16 aprile – PS4, PS5, NS

Whisker Waters – 16 aprile – PS5, PC, NS

Harold Halibut – 16 aprile – PC

Soul Covenant – 18 aprile – PS5, PC

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

Tales of Kenzera: Zau – 23 aprile – PS5, XSX, PC, NS

Megaton Musashi: Wired – 25 aprile – PS4, PS5, PC, NS

SaGa: Emerald Beyond – 25 aprile – PS4, PS5, PC, NS, iOS, Droid

Another Crab’s Treasure – 25 aprile – XBO, XBX, PC, NS

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! – 26 aprile – NS

Manor Lords – 26 aprile – PC

Sand Land – 26 aprile – PS4, PS5, XSX, PC

Stellar Blade – 26 aprile – PS5

TopSpin 2K25 – 26 aprile – Win, PS4, PS5, XBO, XSX

Braid Anniversary Edition – 30 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS, iOS, Droid

Sea of Thieves – 30 aprile – PS5

Coneru: Dimension Girl – TBA – PC