Nintendo Direct: confermato il Partner Showcase di febbraio

Nei momenti di dubbio, sempre puntare su Pyoro: confermato il Partner Showcase come unico Nintendo Direct per il mese di febbraio 2024

Se ne è parlato, ci sono state le varie anticipazioni, e ora sappiamo con certezza come e quando si terrà il prossimo Nintendo Direct: come da pronostico, la presentazione di febbraio sarà, spezzando una catena che durava da ormai diversi anni, “solo” un Partner Showcase. Naturalmente questo apre la porta a tante possibilità speculative sul perché, proprio ora che l’ibrida delle meraviglie è ormai sul viale del tramonto, le produzioni di prime parti siano sospettosamente assenti. Il tweet qui sotto, intanto, ci fornisce un gradito preavviso su data, ora e minutaggio. Lasciamo dunque che siano i social media manager della branca nostrana della Grande N a dire la loro, prima di proseguire oltre.

È in arrivo un nuovo #NintendoDirect: Partner Showcase! Guardalo su YouTube dalle 15:00 del 21/02 per scoprire circa 25 minuti di informazioni sui giochi per #NintendoSwitch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024. Appuntamento qui: https://t.co/0qoicSZPXZ pic.twitter.com/dM7FzduNWe — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 19, 2024

Nintendo Direct: il Partner Showcase di febbraio arriva… domani?!

Tecnicamente il post risale a ieri sera, rientrando dunque nei consueti due giorni di preavviso di ogni Nintendo Direct, ma comunque sì: il Partner Showcase è previsto per domani, mercoledì 21 febbraio, alle 15:00. In quanto alla durata, si tratterà di 25 minuti di materiale. Il che, tornando a speculare su ciò che comporta, è ottimo: di solito i titoli su cui si va a perdere troppo tempo sono quelli di prime parti, rendendo così quella di una sfilza di annunci una possibilità effettivamente tangibile. Resta da capire, a questo punto, il motivo dietro l’assenza del Colosso di Kyoto, ma se possiamo concederci una piccola supposizione è più che plausibile che la prossima star sia, effettivamente, il successore di Switch. In quanto a Pyoro, il suo ultimo tweet allude ai delfini: un post dalle implicazioni intriganti.

Sometimes Nintendo can be a Partner because they love dolphins🐬 — Pyoro (@Pyoro_X) February 19, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate di vedere domani pomeriggio alle tre? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.