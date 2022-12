Calendario Nintendo Switch #10: micro-recensione Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Rivisitiamo il meglio di Pokémon su Switch: il Calendario dell’Avvento si ferma per una recensione di Diamante Lucente e Perla Splendente

Abbiamo riflettuto molto su quale (o meglio, su quale altro) titolo Pokémon soffermarci per l’ultima recensione in questo Calendario dell’Avvento dedicata al franchise, ma abbiamo concluso che la corona spettasse a Diamante Lucente e Perla Splendente. Siamo consapevoli dei provvedimenti che la Grande N ha preso per riportare al suo alto standard la situazione di Scarlatto e Violetto, ma “a parità di day one” è ILCA, dall’alto della sua relativa (HOME) inesperienza con il brand, a portare sugli scaffali un titolo più completo. Naturalmente partire dalle solide fondamenta della quarta generazione è un vantaggio, ma non è solo questo.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, sedicesima recensione del Calendario di Nintendo Switch

Non vogliamo mentirvi: parte della nostra obiettività è indiscutibilmente compromessa dalla zona comfort che la scuola di game design, classe 2007, comporta in ogni attimo dell’esperienza. C’è qualcosa di rasserenante in un mondo di gioco compatto e costruito con il backtracking in mente. Come impone la tradizione, l’intera avventura funge da lungo tutorial per il metagame competitivo; nel frattempo, però, tornano anche tutte le variazioni sul tema che hanno fatto la fortuna degli originali Versione Diamante e Versione Perla. Gare, minigiochi e, soprattutto, un’incarnazione semi-MMO dei sotterranei, per fare razzia di mostri precedentemente assenti.

Se solo la versione 1.1.0 di Scarlatto e Violetto avesse anticipato (se non la nostra recensione) quantomeno la stesura di questa nostra serie di speciali, la serie si sarebbe guadagnata un posto in top five senza troppe storie. Per quel che vale, la più classica esperienza Pokémon sulla console (sì, più di Let’s Go, Pikachu! ed Eevee!) segna un goal a porta vuota, con la complicità di un’ossatura di suo in grado di tradursi in un gameplay quantomeno ottimale. Tenete il PokéKron visibile, però: tra una cattura e una battaglia, le ore passano con una facilità che nemmeno capolavori come LIVE a LIVE (che ha mancato la graduatoria di un soffio) saprebbero eguagliare.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi siamo stati troppo nostalgici, o l'ultima regione giapponese ha una marcia in più su Galar e Paldea?