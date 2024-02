Palworld: le differenze con Pokémon che i fan non vogliono vedere

Polveroni, divergenze e incomprensioni sulle differenze: quella tirata d’orecchi che i fan di Pokémon e di Palworld cercano da giorni

Se preferite vederci meno bacchettoni abbiamo una guida più informativa in merito, ma questo piccolo speciale è una sorta di sfogo personale per chi vi scrive: sedicente, sedotto e ferito amante di Pokémon e dapprima tollerante verso Palworld, per poi restare invischiato nelle intolleranze tra la fanbase dei primi e il machismo con cui gli appassionati del secondo ne lodano le differenze senza però comprenderle appieno. Nello scorso weekend, su Twitter, si è detto di tutto. Il casus belli stavolta è stato un ennesimo caso di tifoseria consumatosi in una chat di gruppo WhatsApp, motivo da cui a dire del sottoscritto si evince quella sete di sangue fratricida a cui le console wars sembrano volerci abituare da sempre, pure nel privato. Vediamo di andare con ordine.

Sole e nulla | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Facciamo una distinzione fondamentale: enfatizzare sulle differenze di Palworld, quando l’articolo è scritto da un fan di Pokémon della prima ora, può suonare più come un’apologia verso la serie di Game Freak. Non è così. Semmai un po’ di competizione, per quelle che sono le vere similitudini tra le due parti coinvolte, ai mostri da taschino non può far altro che del gran bene. La serie si è lasciata decisamente andare, e lo ha fatto proprio nel punto più critico: la transizione, almeno in parte trattandosi di console ibride, verso il mondo delle piattaforme fisse. Certo, Nintendo Switch deve parte del suo enorme successo al fatto di poter giocare ai titoli Pokémon della serie principale sulla TV. Un successo, però, mai scontato e men che meno garantito.

“E poi” | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Non c’è “reaction” in tempo reale dietro i vari recap che il sottoscritto ha avuto il piacere di firmare nel corso di questi ultimi tre anni e mezzo; per questo motivo, sul “dietro le quinte” del riassunto del Summer Game Fest 2023 dovrete fidarvi. Il trailer di Palworld è stato accolto da chi vi scrive con una divertita e sincera risata, senza malizia alcuna. “Buon per voi!”, insomma. Ma il gioco non è semplicemente “Pokémon con armi da fuoco”; ci sono elementi di survival, altri da gestionale, altri ancora da sparatutto duro e puro. Non che Pocketpair si sia spinta oltre questa premessa nella fase iniziale di marketing, anzi. “È ciò che avete sempre voluto, Pokémon con le armi”, sembra suggerire il trailer della scorsa estate. E se c’è una cosa che Wii U ci ha insegnato, è che la prima risposta è quella che vale.

Quel meme in cui Mr. Bean sbircia sul foglio del vicino | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Similarmente, nel trailer qui sopra si evince un character design convincente: “Non fosse per le armi da fuoco, giureremmo di aver intravisto i Pokémon di decima generazione.” Ma c’è una sostanziale differenza tra ispirazione e plagio. La prima consiste nel comprendere appieno le piccolezze che rendono lo stile artistico di Ken Sugimori talmente iconico da confondere Peach con Camelia nell’artwork del character designer per il debutto di Greninja nel quarto Smash. Il secondo è quel che certi Pal spacciano per originalità: l’ispirazione è un conto, cambiare la palette di Cinderace per ottenere Verdash un altro. Ma se da una parte l’early access è un modo per fare del beta testing come si deve, dall’altra ci sono punti in cui Pocketpair avrebbe pure potuto badare maggiormente al suo principale aggancio di marketing.

I don’t even hate Verdash here but they aren’t even trying to hide it at this point — Bun (@GodmasterBun) January 20, 2024

Il Foxparks e l’Accademia Uva | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Una volta giunto il fatidico 19 gennaio, apriti cielo. Difficile dire chi ha scagliato la prima pietra: se siano stati quegli elementi di game design al di fuori di Pokémon taciuti nel primo trailer, che hanno elevato Palworld a un prematuro “molto meglio di”, o se la causa scatenante possa essere stata il character design, complice il passato entusiasmo di Pocketpair nei confronti del “potenziale” dell’IA. Però c’è stato il livore. E, come chiunque colga appieno la metafora calcistica può purtroppo testimoniare, non c’è tifoseria di ultras senza beceri tafferugli. Complice il fatto che ogni fandom ha qualcosa da invidiare all’altro: i fan di Pokémon si struggono per la performance tecnica (eccezioni a parte), mentre gli amanti di Palworld, da volponi quali sono, definiscono acerba l’uva Poké accentuandone l’infelice presente.

Video killed the radio star | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Vi sblocchiamo un ricordo: nell’era PS2, la controparte anglofona (ed omonima) della nostrana rivista PSM ha dedicato una delle sue copertine a Dark Cloud. Chi tra voi si ricorda del titolo può imputare la sua memoria da pachiderma a due motivi: uno è l’averlo giocato, e l’altro proprio la copertina (il cui autore, Mike Wieringo, è tristemente venuto a mancare pochi anni fa). Il gioco in sé, qualunque fossero i suoi meriti, deve parte delle sue vendite a un titolone come “Dark Cloud: Zelda killer?” E se la storia videoludica ci insegna qualcosa, così come tutti gli sparatutto in prima persona a loro tempo nacquero come “cloni di DOOM”, è che i videogiochi fanno tutto fuorché ammazzarsi a vicenda. Niente è il “killer” di qualcos’altro. Sarà il tempo, e il bacino d’utenza di Palworld tra un mese o due, a decretare la sopravvivenza del gioco. Fine del ripasso di storia.

I’m just saying this cause Pokemon is trending pic.twitter.com/9jcS4n6JrA — Gireum means oil (@GireumNewTown) January 21, 2024

Anche se | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Certo, in realtà un “Pokémon killer” ci sarebbe pure. Ed è la serie Pokémon stessa. O meglio, il suo prematuro passaggio da mero gioco di ruolo a turni con componente multiplayer (in cui trasformare i nemici nel mondo di gioco nella propria squadra) a colosso multimediale su scala globale. L’ormai eccessivamente breve gestazione dei giochi, dettata dalle nocive necessità del merchandise, vede quasi ogni gioco arrivare sempre più “settimino” in quel maledetto mese di novembre (salvo eccezioni). In tal senso, e in modo quasi poeticamente parallelo, i più grandi critici dei mostriciattoli tascabili sono spesso e volentieri i loro stessi fan, complice la cognizione di causa con cui parlano. Negli ultimi giorni, però, sta circolando un rumor: la lezione potrebbe essere stata appresa, e Game Freak potrebbe avere più tempo per lavorare ai giochi. Dita incrociate, dunque.

From what I’ve heard, TPC has taken the response to S/V seriously and is acting on it for future production. https://t.co/FlrZ42WCJn — Andy Robinson (@Andy_VGC) January 25, 2024

Carta conosciuta | Palworld e Pokémon, tra divergenze e differenze

Ciò detto, è innegabile che Palworld conosca bene il suo pubblico. Non si tratta semplicemente di un titolo che accentua la sua natura di alternativa a Pokémon (nonostante il gameplay sia più ricco in tutto ciò che non concerne il mero confronto faunistico); per farlo, sarebbe bastato non uscire su Nintendo Switch. Curiosamente, qui abbiamo a che vedere con un gioco che ha snobbato anche le piattaforme di Sony. L’early access è disponibile su Steam e Microsoft Windows per PC, e su Xbox Series X/S sul fronte console. Tutte piattaforme, queste, accomunate da un grande amore per gli sparatutto in ogni loro forma, da Halo Infinite a Team Fortress 2, da DOOM a Serious Sam. Suonerà forse riduttiva e stereotipata, ma è pur sempre un’identità non priva di dignità, che ora ha un simil-Pokémon da definire davvero “suo”.

“Persone confuse in una strada piena di vetri rotti”

Dopo che le fanbase di Pokémon e di Palworld hanno egualmente sfruttato similitudini e differenze come archi per le loro frecciatine, questa citazione da Marvels (Kurt Busiek, Alex Ross) è ciò che resta dei primi giorni di “dibattito” sui due giochi. L’esordio di Pocketpair nell’arena dei mostri da catturare ed allenare ha molte altre munizioni al di là della premessa con cui è stato presentato, ma limitarsi a quella è stata una conscia (e, ammettiamolo, pure sorniona) scelta volta a portare i fucilieri in verde e i disertori delle sfere biancorosse a discutere animatamente con gli Allenatori ancora attivi. Il dibattito, quale che sia la disarmante velocità con cui s’è fatto pecoreccio, di solito offre spunti di riflessione; stavolta è stato solo un lucrativo polverone. E da brave pedine quali siamo, facciamo parte degli otto milioni di copie vendute senza aver investito alcunché.

The comments in this tweet have made me question who’s more toxic Pokemon fans or PalWorld fans https://t.co/FZPVibniYB — Bun (@GodmasterBun) January 19, 2024

