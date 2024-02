Elden Ring: Shadow of the Erdtree, oggi il primo trailer del DLC

L’aggiornamento a lungo atteso sulla situazione del DLC sta per arrivare con il primo trailer per Elden Ring: Shadow of the Erdtree

La lunga attesa per il primo trailer sta finalmente per volgere al termine: Shadow of the Erdtree, atteso DLC dell’acclamato Elden Ring, verrà rivelato nel giro di poche ore. Poco dopo il Nintendo Direct di oggi, infatti, sarà il turno del magnum opus di FromSoftware, i cui diritti sembrerebbero essere tornati in mano al creatore Hidetaka Miyazaki e ai suoi negli scorsi giorni. La premiere a cui linka il tweet qui sotto è fissata per oggi alle 15:30, esattamente mezz’ora dopo l’inizio della presentazione della Grande N. Vi lasciamo crogiolare nell’hype con il post prima di proseguire ulteriormente.

The first trailer for #ELDENRING Shadow of the Erdtree will be revealed in 16 hours. Join us at 15:00 UTC.https://t.co/vdG8dJvcet pic.twitter.com/lBbKJYxW2z — ELDEN RING (@ELDENRING) February 20, 2024

Un trailer per ghermirli e nell’hype incatenarli: il DLC Shadow of the Erdtree sta per sconvolgere i fan di Elden Ring

Ormai i giocatori di Elden Ring speravano in tutto fuorché un trailer per Shadow of the Erdtree, ma il DLC sfilerà a sorpresa proprio oggi pomeriggio. Non che la cosa sorprenda particolarmente, del resto: abbiamo riportato di recente che, o almeno così si suppone, la gestazione dell’espansione è ormai quasi completata. Evidentemente, nonché comprensibilmente, il team di sviluppo ha preferito dare la priorità al pubblico conquistatosi su console anziché a un eventuale nuovo bacino di utenza. Ha infatti fatto scalpore nell’ultimo periodo l’ipotesi paventata per una possibile versione mobile del gioco, su cui Tencent farà probabili ulteriori pressioni.

