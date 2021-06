Il pacchetto Kazuya di Super Smash Bros. Ultimate è in arrivo domani

Annunciato il nuovo pacchetto di contenuti dedicato a Kazuya, personaggio di Tekken che si va ad aggiungere agli altri lottatori di Super Smash Bros. Ultimate

Durante la conferenza Nintendo, tenutasi nell’appena passato E3 2021, è stato presentato il nuovo pacchetto contenente Kazuya in arrivo per Super Smash Bros. Ultimate. Oggi, come di consueto per ogni nuova aggiunta al cast di Smash Bros. Ultimate (le ultime sono state Pyra e Mithra), il director del gioco Masahiro Sakurai ha tenuto una presentazione in cui ha mostrato ogni dettaglio legato al gameplay di Kazuya all’interno del picchiaduro Nintendo. Il personaggio proveniente da Tekken sarà disponibile già da domani per chiunque abbia acquistato il Fighter Pass Vol. 2 del titolo.

Tutti i contenuti del pacchetto dedicato a Kazuya in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai, durante i 40 minuti di presentazione del personaggio, ha mostrato lo stile di combattimento di Kazuya, specificando che il loro intento non era quello di copiare e incollare lo stile di lotta del personaggio da Tekken a Smash Bros. Kazuya, in questa sua versione per il titolo Nintendo, è unico a suo modo, mantenendo comunque le mosse e le caratteristiche che lo hanno reso un personaggio iconico proprio della saga a cui appartiene.

Kazuya colpisce duro e ha diversi colpi potenti che fanno uso del suo Devil Gene. Grazie a questo potere potrà trasformarsi nella sua versione demoniaca per usare potenti mosse speciali come il Devil Blaster con cui potrà colpire gli avversari sparando un laser dagli occhi, oppure le Devil Wings, con cui potrà attaccare i personaggi in posizione più elevata di lui e anche evitare di cadere fuori dal ring.

Una volta che la sua salute arriverà al punteggio di 100% per i colpi subiti, Kazuya potrà entrare in modalità Rage, che aumenterà il suo danno dell’1.1% e cambierà il suo attacco chiamato Heaven’s Door che diventerà più potente. Infine il suo Final Smash sarà una scarica di laser in grado di colpire diversi avversari contemporaneamente. Il pacchetto contenente Kazuya arriverà nella giornata di domani in Super Smash Bros. Ultimate e conterrà al suo interno anche dei costumi alternativi per il personaggio, un nuovo stage e 39 canzoni provenienti da Tekken. Questi contenuti potranno essere acquistati singolarmente per 5.99€ oppure saranno inclusi acquistando il Fighter Pass Vol. 2.

