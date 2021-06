E3 2021: tutti gli annunci del Nintendo Direct di giugno

Una cornucopia di annunci ha chiarito la dapprima desertica tabella di marcia della Grande N: ecco il Nintendo Direct dell’E3 2021

L’attesa per i fan della Grande N è infine giunta al termine: il Nintendo Direct di giugno ha posto la parola fine all’E3 2021. Per quanto indubbia rimanga la performance del colosso di Kyoto nei nostri dati di vendita settimanali, il futuro della compagnia in fatto di titoli va avanti a spizzichi e bocconi già da un po’. Tuttavia, contrariamente ai molti “partner showcase” di pandemico retaggio visti l’anno scorso, stavolta abbiamo una presentazione nello stile classico dell’azienda nipponica. Sarà stato un caso di “dulcis in fundo”, o i fedelissimi di Mario e soci hanno aspettato questi giorni per niente?

Per noi è sempre dolce naufragar in questo mare

Dal canto nostro, non ci lamentiamo: anche nel più deludente dei casi, saremmo sempre lieti di riportare per voi gli annunci di un Nintendo Direct, sebbene ora resta da capire quanto lo stream dell’E3 2021 regga il duro confronto con la sua controparte nel 2019. Per fare un esempio come un altro, due anni fa abbiamo visto un doppio reveal per Super Smash Bros. Ultimate, tra l’ottimo antipasto dell’Eroe per l’oriente e l’eccellente dessert di Banjo per noialtri. Riuscirà la Grande N a ripetere l’impresa? Se per qualsiasi motivo non abbiate ancora visto la presentazione, lo lasciamo decidere a voi.

Dai Mishima alla vita strana – Nintendo Direct E3 2021

Prevedibilmente, il Nintendo Direct dell’E3 2021 si è aperto con il sobrio disclaimer a cui siamo ben abituati: un messaggio di sentita vicinanza a chi è stato colpito duramente dalla pandemia. Proseguiamo con gli annunci.

Super Smash Bros. Ultimate: Kazuya Mishima da Tekken è il penultimo personaggio DLC, avremo più dettagli in merito il 28 giugno alle 16.00.

Life is Strange: la serie arriva su Nintendo Switch con la Remastered Collection il 10 settembre, e True Colors più avanti nel corso dell’anno.

Guardians of The Galaxy: nonostante il compromesso del cloud, il gioco appena annunciato da Square Enix è in arrivo su Switch il 26 ottobre.

Worms Rumble: il battle royale di Team 17 arriva anche sulla console ibrida il 23 giugno, con un costume da orsetto esclusivo che sarà gratuito per le prime due settimane.

Dalle scimmie a Metroid – Nintendo Direct E3 2021

Dopo un ottimo inizio, il Nintendo Direct dell’E3 2021 ha proseguito spedito senza perdere un colpo. Vediamo insieme perché.

Atria Ascending: il gioco di ruolo disegnato a mano arriva anche su Nintendo Switch, fissando l’appuntamento per il 30 di settembre.

Two-Point Campus: il titolo inizialmente avvolto nel mistero, e che ora non riesce a fare a meno di far parlare di sé, è in arrivo anche su Switch. 2022 anche qui.

Super Monkey Ball, Banana Mania: la raccolta rimasterizzata dei primi capitoli è in arrivo anche su Nintendo Switch, il 5 ottobre.

Mario Party Superstars: imparando da tutti gli errori di Super Mario Party, questa raccolta di tabelloni classici evita di obbligarci ai controlli di movimento con online in ogni modalità. 29 ottobre.

Metroid Dread: un nuovo titolo in 2,5D e primo side-scroller da 19 anni, esce l’8 ottobre con due amiibo; lo sviluppo di Metroid Prime 4 “va avanti a pieno regime”.

Dai motori ai saiyan – Nintendo Direct E3 2021

Nintendo Switch torna a confermarci che il concetto di esclusività dovuto al “power gap”, talvolta, può anche rivelarsi una fesseria. Se avete alzato il sopracciglio alla parola “saiyan”, avete capito bene.

Just Dance 2022: lo abbiamo visto all’Ubisoft Forward, e l’appuntamento in discoteca rimane fissato per il 4 novembre.

Cruis’n Blast: di tutte le esclusive di terze parti, abbiamo un gioco di corse di cui parlare; non abbiamo date da segnalare oltre un generico “autunno 2021”.

Dragon Ball Z Kakarot: l’amato gioco di ruolo d’azione arriva su Switch il 24 settembre, comprensivo del set A New Power Awakens.

Mario Golf, Super Rush: sappiamo già quasi tutto dell’ultimo ritorno alle origini di Camelot; ricordiamo che il preordine è disponibile e che il gioco esce il 25 giugno.

Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin: parlando del 25 giugno, sarà allora che uscirà la demo di questo titolo; per chi attende il day one, si parla del 9 luglio.

Dall’orrore di Wario all’orrore vario – Nintendo Direct E3 2021

Proseguiamo la nostra carrellata del Nintendo Direct con altri annunci, il primo dei quali è degno dell’E3 2021.

WarioWare, Get it Together: una variante di WarioWare in cui controlleremo i personaggi stessi nei minigiochi, con abilità diverse ed elementi di platforming, nonché multiplayer co-op; 10 settembre, preordine da oggi.

Shin Megami Tensei V: la personalizzazione e gli elementi presi in prestito da Persona sono i protagonisti di uno sguardo approfondito al gioco previsto il 12 novembre.

Danganronpa Decadence: la serie di graphic novel, disponibile anche individualmente (vale anche per il gioco da tavolo Summer Camp), è in arrivo quest’anno.

Project Zero, Maiden of Black Water: la serie horror di Nintendo e Koei Tecmo torna a fare capolino su Nintendo Switch, ma sappiamo solo che arriva quest’anno.

Dall’inferno alle scintille di speranza – Nintendo Direct E3 2021

Siamo arrivati agli ultimi cinque annunci prima della consueta sorpresa finale che contraddistingue ogni Nintendo Direct, ma la presentazione dell’E3 2021 ha saputo tirarci una palla curva che davvero non ci aspettavamo.

DOOM Eternal: se aspettavate novità sul DLC Ancient Gods Parte 1, sappiate che è disponibile… oggi. Così, dal nulla.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: il titolo che ha tenuto Vicarious Visions lontana da Crash Bandicoot 4 è in arrivo su Nintendo Switch il 25 di giugno.

Strange Brigade: quest’avventura a ritmo di esplorazione dei dungeon, di co-op e di enigmi esce oggi stesso su Nintendo eShop.

Mario+Rabbids, Sparks of Hope: l’ambizione di Ubisoft Milano torna ad aprire le sue ali con questo seguito, anch’esso annunciato durante Ubisoft Forward. 2022.

Advance Wars 1+2, Re-Boot Camp: di certo non ci aspettavamo di rivedere questi titoli ora che Intelligent Systems ha sbancato con Fire Emblem, ma ci sbagliavamo di grosso. 3 dicembre, preordine oggi.

La chicca finale

Non sarebbe un Nintendo Direct senza una chicca finale, e quello dell’E3 2021 non ha certo deluso le aspettative. Stavolta, abbiamo un quadruplice focus su The Legend of Zelda. In primis abbiamo la prima parte del Pass di Espansione di Hyrule Warriors: L’era della calamità, intitolata Il Battito Ancestrale, che esce questo venerdì 18 giugno. In seguito, Eiji Aonuma ci ricorda che Skyward Sword HD esce il 16 luglio. Poi abbiamo un Game & Watch (ne abbiamo parlato oggi) che include il primo e il secondo Zelda su NES, Link’s Awakening dal Game Boy e una versione speciale di VERMIN (12 novembre). Infine, un video dal seguito di Breath of the Wild ci mostra un dualismo terra-cielo in stile Skyward Sword, prima di confermare il 2022 come anno di uscita.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi la Grande N ha saputo chiudere come si deve l'E3? Fatecelo sapere qui sotto