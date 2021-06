GTA 6: un rumor svela ambientazione e finestra d’uscita?

Nelle scorse ore si è fatto strada in rete un nuovo rumor riguardante GTA 6, da un leaker abbastanza affidabile, che ne avrebbe svelato ambientazione e la probabile finestra d’uscita

Che Grand Theft Auto 5 sia un clamoroso successo commerciale, con più di 145 milioni di copie vendute nel corso degli anni (rileggete la cifra) e nessun segnale di retrocessione, è un qualcosa di indiscutibile. Altrettanto indiscutibile è il fatto che, prima o poi, che lo vogliate o meno, un nuovo GTA si affaccerà sul mercato, con la consapevolezza di poter e dover fare ancora di più di un quinto capitolo uscito praticamente su tre diverse generazioni di console. Tre. I rumor riguardanti GTA VI si sono susseguiti intrepidi nel corso degli anni, ma nelle scorse ore se ne è cominciato a parlare in maniera insistente. Perché? Vediamolo insieme.

Un insider piuttosto conosciuto dell’industria, Tom Henderson, che ha alle spalle una buona nomea per i leak (specialmente di Battlefield e Call of Duty) ha recentemente parlato proprio del sesto capitolo della serie di casa Rockstar. Stando ad un suo video recentemente apparso in rete, infatti, Grand Theft Auto 6 sarà ambientato in una Vice City moderna, a differenza dei capitoli passati che ce l’ha sempre mostrata in chiave anni ’80. Nel gioco saranno presenti molteplici personaggi giocabili, uno dei quali sarà una donna. Il ritorno di Vice City e la presenza di una protagonista femminile sono dettagli che sono già stati svelati in leak e rumor precedenti.

GTA 6: fra mappa, protagonisti e finestra d’uscita, il nuovo rumor comprende un po’ tutto

Il video di Henderson accenna anche ad una mappa di gioco che cresce e cambia col tempo, forse con l’arrivo di contenuti post lancio. Infine, il rumor parla anche di una probabile finestra d’uscita non molto lusinghiera per i fan. Si parla infatti del 2025 inoltrato, anno che, anche se sembra molto in là, in realtà è perfettamente sostenibile da una Rockstar ancora forte del successo di GTA 5.

Prendete tutti questi dettagli su GTA 6, a partire dalla finestra d’uscita, molto con le pinze, considerando che i rumor che si susseguono in rete sono davvero tanti ed hanno praticamente cadenza giornaliera. Se fosse tutto vero, comunque, voi che ne pensereste? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!