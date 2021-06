Recensione Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 per Nintendo Switch: i Caraibi sempre a portata di mano

In questa recensione vi parleremo del porting per Nintendo Switch di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, il remake dei primi due titoli dello storico franchise di simulazione di skating

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, il remake dei primi due titoli dell’amata saga di simulazione di skating, è uscito per la prima volta durante l’estate del 2020 (qui la nostra recensione di quella versione), mentre il porting per Nintendo Switch – di cui si parlerà in questo articolo – è stato rilasciato solamente lo scorso 25 Giugno.

La versione per PC e console del gioco è stata accolta estremamente bene sia dal pubblico che dalla critica. Il titolo è stato infatti in grado di mantenere le caratteristiche che definivano i due titoli originali e, allo stesso tempo, di risultare al passo con i tempi nell’aspetto e nel gameplay. Scopriamo insieme se la versione per Nintendo Switch ha mantenuto questi elevati standard di qualità.

Sullo skate insieme a Tony Hawk

Esattamente come nella versione pubblicata l’anno scorso, alla prima accensione il gioco ci chiede se vogliamo prendere parte a un livello tutorial e, nel caso si decida di procedere con esso, facciamo la conoscenza di Tony Hawk, che sarà il nostro avatar durante questa fase. Possiamo da subito notare che, nonostante i noti limiti della Nintendo Switch, la resa grafica di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, che tratteremo in maniera approfondita più avanti nella recensione, è soddisfacente.

Una volta superata la fase di tutorial, accediamo finalmente al menu principale del gioco, dove ci aspetta un’altra piacevole conferma: tutte le modalità presenti nella precedente release, compresa l’amata funzione di creazione di skate park personalizzati, sono presenti anche in questo porting. Infine, completo è anche il roster degli skater professionisti, formato da tutti gli atleti già presenti nei titoli originali e da diversi volti nuovi.

Flip, Grind e Lip – Recensione Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 per Nintendo Switch

Come abbiamo detto nel precedente paragrafo, tutte le modalità di gioco della release del 2020 sono state integrate nel porting. Sono quindi presenti in questa versione anche le due modalità multiplayer: online e locale. Quest’ultima, che fa ricorso allo split screen, per essere attivata necessita di un controller aggiuntivo.

La modalità online, oltre alla possibilità di confrontarsi con giocatori di tutto il mondo, consente poi di visitare i parchi creati dagli altri utenti; è stato segnalato che una piccola percentuale degli ambienti ideati dai gamer portino la versione che si sta recensendo a crashare ma, durante la nostra esperienza di gioco, non abbiamo avuto modo di riscontrare il problema.

Andando ad approfondire la distribuzione dei comandi sul joy-con e, in generale, la simulazione dell’esperienza di skating, ancora una volta non troviamo particolari difetti da riportare. Il gameplay è dinamico, facile da apprendere ma difficile da dominare, mentre i comandi risultano sempre intuitivi. Sotto questi aspetti, la versione per Switch non ha niente da invidiare alle altre release.

Fluidità e stabilità – Recensione Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 per Nintendo Switch

Come si è affermato in un precedente paragrafo della recensione, nonostante utilizzi un frame rate inferiore a quello proposto sulle altre console, la resa grafica di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 su Nintendo Switch risulta soddisfacente, anche perché, proprio grazie alla scelta di farlo girare a 30 fps, è in grado di conservare tutti i dettagli degli ambienti e dei personaggi. La fluidità del movimento, fondamentale in un titolo come questo, è poi sempre resa perfettamente.

L’unico momento in cui la grafica mostra qualche segno di cedimento è durante le partite in split screen. Quando si gioca a questa modalità non tutti i dettagli dell’ambiente sono mantenuti e i contorni di alcuni oggetti si fanno meno precisi. La diminuzione della resa non è però tale da inficiare la giocabilità e, in ogni caso, non va mai ad influire sul movimento, che resta fluido.

Conclusioni

Arrivati alla fine della nostra recensione, possiamo affermare che l’operazione di porting di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 per Nintendo Switch è stata realizzata in maniera impeccabile. In questa versione, il titolo è infatti presente nella sua interezza ed è capace di riproporre l’entusiasmante esperienza di gioco per cui è noto. Anche per quanto riguarda l’aspetto visivo, nonostante il già citato downgrade, il titolo non priva i suoi ambienti e suoi personaggi dei loro dettagli e non manca mai di stabilità. Infine, anche nella modalità multiplayer locale, dove abbiamo riscontrato qualche criticità, la giocabilità resta di fatto immutata.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è stato sviluppato da Vicarious Visions e, come si è detto ad inizio del pezzo, è disponibile per Nintendo Switch dal 25 Giugno 2021. Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i principali giochi in uscita. Potete acquistare questo e tantissimi altri titoli utilizzando Instant Gaming.