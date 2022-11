Need For Speed Unbound: svelata quanta memoria occuperà su PS5

Ecco quanti GB di memoria saranno necessari per scaricare e giocare all’imminente Need For Speed Unbound su PS5

Il nuovo capitolo della celebre serie automobilistica pubblicata da Electronic Arts è ormai in dirittura d’arrivo. Il titolo, molto atteso dai fan di tutto il mondo, giunge dopo diversi rumor che ne avevano preceduto l’annuncio ufficiale, giunto infine nella prima metà dello scorso ottobre. Ora, a pochi giorni dal lancio ufficiale, sono stati finalmente rivelati sul web quanti GB di memoria peserà Need For Speed Unbound su console PS5.

Pubblicati i GB di memoria di cui avrete bisogno per installare Need For Speed Unbound su PS5

A pochi giorni dal lancio ufficiale, vediamo ora finalmente quanti GB di memoria saranno necessari per scaricare il nuovissimo Need For Speed Unbound su PS5. In un tweet pubblicato dall’account PlayStation Game Size, infatti, viene dichiarato che il gioco avrà un peso complessivo di circa 29 GB (per la precisione 29.431 GB). In questo modo tutti gli utenti interessati avranno modo di controllare l’hard disk della propria console e, all’occorrenza, fare spazio per il download.

🚨 Need for Speed™ Unbound 🟫 Download Size : 29.431 GB (Version: 1.000.002) ⬛ Pre-Load : November 30 (Palace Edition : Available Now)

⬜ Launch : December 2 (Palace Edition : November 29) 🟥 #NeedForSpeedUnbound pic.twitter.com/Bu9ig45QhI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 27, 2022

Sempre stando a quanto dichiarato nel tweet, gli utenti potranno effettuare il pre-load dell’ultima fatica di Criterion Games a partire dal 30 novembre, tranne tutti coloro che hanno acquistato la the Palace Edition, la quale offre infatti ben tre giorni di accesso anticipato al gioco (oltre a tutta una serie di elementi esclusivi come vetture, oggetti cosmetici e quant’altro). Ricordiamo infine che il titolo uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 2 dicembre.

