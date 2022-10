Svelato Need for Speed Unbound: ecco la data d’uscita!

A seguito di mesi di leak e dei recenti indizi lanciati dalla stessa Electronic Arts, nelle scorse ore è stato svelato Need for Speed Unbound con tanto di data d’uscita: scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo mesi e mesi di leak, rumor e tantissime voci di corridoio, negli scorsi giorni Electronic Arts ha “ufficialmente” iniziato a teaserare il nuovo capitolo di Need for Speed, una delle serie automobilistiche più amate dai videogiocatori. E l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato poche ore fa, quando dai canali ufficiali di EA è arrivato il reveal trailer di Need for Speed Unbound, questo il titolo della nuova iterazione del franchise. Il gioco è sempre sviluppato da Criterion e già nel trailer abbiamo potuto ammirare lo stile visivo, sempre in linea con i capitoli precedenti, ma con una maggiore attenzione al fotorealismo.

Non solo: con il reveal trailer è stata anche svelata la data d’uscita del titolo. Potremo giocare Need For Speed Unbound a partire dal prossimo 2 dicembre su PC (Steam, Epic Games Store e Origin), PS5 e Xbox Series X | S. Dal trailer abbiamo potuto già ottenere molte informazioni sulle varie caratteristiche di Unbound, fra cui la sempre presente attenzione alla personalizzazione dei veicoli, oltre che del personaggio con oggetti cosmetici di varia natura. Vi lasciamo il trailer di annuncio qua sotto.

Una novità interessante è il Burst Nitrous, di cui ancora dobbiamo ben capire il funzionamento, ma che EA ha descritto come “un nuovo elemento di boosting per una velocità ancora maggiore”. Un’altra caratteristica sono i “meet-up” (da scoprire poi come si chiameranno in italiano), in cui potremo mostrare il nostro stile, personalizzabile grazie alla mole di oggetti messi a disposizione dal gioco. Il trailer mostra anche molta azione ed EA sicuramente dettaglierà maggiormente il titolo in vista dell’uscita, che non è poi così lontana.

Avete visto il trailer di annuncio di Need for Speed Unbound, in cui viene anche mostrata la sua data d’uscita fissata per il 2 dicembre prossimo? Scriveteci che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!