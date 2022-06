Need for Speed: il nuovo gioco potrebbe chiamarsi “Unbound”, tutti i rumor al riguardo

Un noto leaker ha parlato di recente di quello che dovrebbe essere il nuovo gioco della serie Need For Speed (“Need for Speed: Unbound”)

Electronic Arts ha confermato all’inizio dell’anno che non avrebbe organizzato uno dei suoi eventi annuali EA Play Live quest’anno e avrebbe invece rilasciato annunci in altre occasioni. Ad ogni modo sembra che luglio sarà ancora una volta il mese in cui la società svelerà molti dei suoi prossimi giochi. Di recente, il noto insider Tom Henderson ha affermato che il tanto atteso reboot di Skate (intitolato semplicemente “Skate”) dovrebbe essere svelato proprio a luglio e sembra che EA annuncerà anche un altro paio di giochi. In un nuovo report pubblicato su Exuter, Henderson afferma che il nuovo gioco della serie racing Need for Speed ​​sarà uno dei titoli che l’azienda annuncerà e svelerà nel corso dello stesso mese, il gioco dovrebbe essere chiamarsi “Unbound“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Need for Speed: il nuovo gioco “Unbound” sarà caratterizzato da un’estetica anime?

È interessante notare che nel suo rapporto, Henderson ha anche confermato i dettagli sul nuovo presunto gioco di Need for Speed (tale “Need for Speed: Unbound“) dai rapporti all’inizio dell’anno, secondo cui la componente grafica avrebbe in parte un’estetica stilizzata e anime. Henderson ha aggiunto anche che il design dei personaggi del gioco è simile allo show televisivo The Boondocks.

Inoltre, i “meetup” saranno apparentemente una delle caratteristiche principali del gioco. Questi consentiranno ai giocatori di incontrarsi lungo la mappa e iniziare gare tra loro, su piste che, secondo Henderson, sono state descritte come “uniche“. Presumibilmente, la mappa del gioco avrebbe anche un grande binario ferroviario che la attraversa interamente, anche se non si sa quale tipo di ruolo questa potrebbe svolgere nelle gare.

L’insider afferma anche che il gioco potrebbe chiamarsi “Need for Speed: Unbound“. Sebbene non sia del tutto sicuro se questo sia davvero il nome ufficiale del titolo o se sia solo un nome in codice, Henderson ha riferito che è il titolo che ha sentito più frequentemente per il racing game in questione.

All’inizio di quest’anno, le indiscrezioni hanno anche affermato che il nuovo titolo Need for Speed non sarà cross-gen e verrà lanciato solo per PS5, Xbox Series X/S e PC.

