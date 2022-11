Joipaw: la prima console con videogiochi per cani!

Joipaw è un progetto che, nel prossimo futuro, si concretizzerà in una console che metterà a disposizioni una serie di videogiochi per i vostri (e nostri) cani! Scopriamo tutti i dettagli

Saremo sinceri, non abbiamo mai pensato alla possibilità che alcuni videogiochi potessero essere realizzati per intrattenere i nostri cani. Qualcuno, però, ci ha pensato ed è delle ultime ore la notizia della produzione di Joipaw: una console che, stando alle ultime notizie, dovrà essere realizzata a misura di cane e servirà ad intrattenere i nostri fedelissimi amici a quattro zampe nei momenti di solitudine.

Joipaw: videogiochi per cani!

Dersim Advar e Marco Jenny si definiscono: “scienzati, gamers e amanti dei cani” ed è proprio dalle loro menti che è stata partorita quella che si può definire, a tutti gli effetti, un’idea fuori dal comune. Videogiochi per cani? Ci penserà Joipaw! Una console che verrà realizzata ad hoc per i migliori amici dell’uomo. Essa sarà composta sicuramente da uno schermo touch screen che, il naso del nostro cane, dovrà tappare. Inoltre la stessa console sarà dotata di un distributore di croccantini, in modo tale da stimolare ancor di più il nostro Fido.

L’idea nasce per stimolare, sviluppare e tenere sempre su buoni livelli la salute e l’elasticità mentale dei nostri cani. Joipaw potrà essere sfruttato nei momenti di solitudine anche se, come ci tengono a sottolineare gli stessi fondatori del progetto, nessun videogioco potrà mai sostituire l’amore che potrà trasmettervi (e che voi potrete trasmettere) passare del tempo con i vostri cani. Voi cosa ne pensate di questa curiosa notizia? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

