Un leak avrebbe svelato l’esistenza di Mortal Kombat 12

Un presunto leak da uno dei producer di NetherRealm Studios avrebbe svelato l’esistenza di Mortal Kombat 12

Nella giornata odierna è spuntato un presunto leak legato a Mortal Kombat 12, il futuro picchiaduro che dovrebbe proseguire la violenta saga creata da NetherRealm. L’indiscrezione è arrivata direttamente da Jonathan Andersen, uno dei producer della saga, che ha postato un’immagine su Twitter dove è possibile vedere una foto della sua scrivania che ci mostra alcuni artwork di Mortal Kombat, Mortal Kombat II e Injustice 2. A catturare l’attenzione dei fan però è stata una piccola scritta nell’angolo di un monitor che mostra un file chiamato MK12_Mast. Andersen ha rimosso l’immagine dopo circa 10 minuti dopo averla caricata online, ma resta il dubbio se sia stato un errore voluto o meno. Pochi mesi fa il co-creatore della serie Ed Boon aveva smentito le voci su un annuncio del dodicesimo capitolo imminente.

Mortal Kombat 12: un leak svela la sua possibile esistenza

Nelle strategie di marketing del mondo videoludico succede sempre più spesso che vengano lasciati indizi sull’annuncio di futuri giochi, spacciandoli per eventuali incidenti, così da attirare l’attenzione del pubblico. Questo presunto leak svelerebbe quindi l’esistenza di Mortal Kombat 12, che dunque potrebbe essere annunciato nell’arco dei prossimi mesi. Nel monitor dove era presente il nome del file chiamato MK12_Mast, ci sono anche delle frasi di una mail che fanno riferimento a un video che non deve essere condiviso dato che “i fan setacciano tutto l’internet alla ricerca di una traccia”. Questa frase lasciata in bella vista fa pensare che il presunto incidente in realtà sia voluto proprio da NetherRealm stessa.

Il giornalista Jeff Grubb aveva riferito che NetherRealm stesse lavorando a Mortal Kombat 12 già ad agosto dell’anno scorso, nonostante tutti si aspettassero prima l’uscita di un eventuale Injustice 3. A quanto pare però ci sono dei problemi con WB Games che, stando sempre a quanto riferito da Grubb, dato che la compagnia madre AT&T parrebbe desiderosa di vendere le sue sezioni dedicate al gaming. Sembra però che non ci siano stati acquirenti e nel frattempo è stato deciso che WB Games e WarnerMedia si fonderanno con Discovery per creare una nuova compagnia che sarà totalmente indipendente. Nell’attesa che questi problemi legali si risolvano, sembra dunque che NetherRealm abbia deciso di dare spazio prima a Mortal Kombat 12, soprattutto dopo il successo del precedente capitolo.

Non ci resta dunque che attendere un annuncio ufficiale per capire se il leak mostrato sia reale. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.