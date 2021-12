Mortal Kombat: il direttore Ed Boon “non è pronto” ad alcun annuncio

I “giokatori” chiedono un nuovo annuncio, ma il “direktor” Ed Boon gela le aspettative: il prossimo Mortal Kombat si farà “ankora” attendere

Ci stavamo “kiedendo” quanto ancora potessimo adottare la lettera preferita di Mortal Kombat, giusto per ironizzare un po’ sulla mancanza di qualsiasi annuncio a discapito delle speranze dei fan del franchise partorito da Ed Boon. Il co-creatore della serie, contrariamente ai molti rumor che davano il dodicesimo capitolo come una garanzia per i Game Awards, ha dovuto smentire le voci di corridoio. L’opportunità sembrava adatta per un’altra “World Premiere”, ma a quanto pare non c’è nulla da dichiarare… almeno per il momento. Riporteremo qui sotto il tweet di Boon con annessa traduzione.

“Vieni qui”, annuncio: Ed Boon infligge una fatality alle speranze dei fan di Mortal Kombat

Il direttore creativo di Mortal Kombat, Ed Boon, ha risposto ad un fan che ha chiesto un annuncio sul futuro della serie. Facendo eco agli slogan promozionali per i capitoli 10 (X) ed 11 della serie, @bigstephen44 ha prima chiesto “Chi è il prossimo?” (MKX), per poi dichiarare “Sei tu il prossimo” (MK11) e, dando voce alla community, chiedere “Cosa verrà?” In tal senso, Boon ha apprezzato l’entusiasmo con cui i fan si sono prodigati ad effettuare una richiesta a tema. Il “no comment”, però, non è mancato, come potete vedere anche voi nel post riportato qui di seguito.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren’t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2021

“Apprezzo molto l’entusiasmo per il nostro prossimo gioco”, esordisce il direttore, “e vorrei essere pronto a fare annunci. Però non lo siamo ancora. Ci sono molte più variabili di quante ne possiamo divulgare al momento.” Questo non conferma nemmeno che il prossimo gioco di NetherRealm Studios sia Mortal Kombat 12 come in molti hanno pronosticato. Nessuno sa davvero di che variabili si tratti, ma la risposta più semplice da intuire è che il progetto, qualunque esso sia, non è pronto a venire mostrato. Lo smart working può aver causato ritardi interni, ma a questo punto l’unica sicurezza è che non ne sapremo nulla prima del 2022.

