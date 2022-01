Rainbow Six Extraction: guida ai migliori operatori

Se vi sentite spaesati nel nuovo shooter Ubisoft, non preoccupatevi. Scopriamo insieme quali sono i migliori cinque operatori del nuovo fps tattico Rainbow Six Extraction

Ubisoft ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovo sparatutto tattico multiplayer Rainbow Six Extraction. Spin off di Siege, Extraction crea un contesto fantascientifico in cui le “incursioni” multiplayer avvengono in ambienti chiusi infestati da viscidi alieni. Durante le varie missioni, i giocatori saranno chiamati a completare obiettivi diversi impersonando personaggi con abilità uniche. Se avete difficoltà a raccapezzarvi tra i numerosi operatori disponibili, non preoccupatevi. In questa guida andremo a scoprire quali sono i migliori operatori in Rainbow Six Extraction.

Tanti operatori, tante abilità

Rainbow Six Extraction offre un ampio numero di operatori. Ognuno avrà un proprio set di abilità che vi aiuteranno a completare le diverse missioni in multi del gioco. Sebbene alcuni personaggi facciano il loro dovere senza infamia e senza lode, altri sono sicuramente più efficaci e consigliati. Questo a prescindere dal vostro approccio al gameplay.

All’interno del gioco possiamo trovare operatori dalle abilità più disparate: dalla cura dei propri compagni, all’individuazione di scorte attraverso i muri, fino al disabilitare gli effetti dei nemici nelle vicinanze. L’elevato numero di operatori presenti potrà sulle prime stupirvi, specialmente se siete alla vostra prima partita. Sapere dunque quale operatore scegliere vi porterà più vicini alla vittoria. Diamo un’occhiata, nei capitoli che seguono, ai migliori operatori del nuovo Rainbow Six Extraction.

Vigil – Rainbow Six Extraction: migliori operatori

A prescindere dagli obiettivi della missione, il venire sopraffatti dagli archeani è dietro l’angolo in Extraction, specialmente alle difficoltà più alte. Per questo motivo vi consigliamo il primo operatore, Vigil. Vigil può, grazie all’abilità ERC-8 DISRUPTOR, celarsi dai nemici e risultare invisibile per 10 secondi. L’altra utilissima sua abilità consiste nel marcare i nemici oggetto dell’abilità, ovvero quelli che non possono localizzarvi, e in questo renderli visibili sulla mappa. Queste caratteristiche rendono Vigil ideale per gli obiettivi di difesa.

IQ – Rainbow Six Extraction: migliori operatori

Una delle sfide maggiori in Extraction è quella di evitare di esaurire le munizioni. Alcuni obiettivi vi manderanno ondate di nemici contro, per questo motivo sarà inevitabile terminare tutte le munizioni che avete, a prescindere dalla bontà della vostra mira. Qui entra in gioco IQ. Questo operatore, tramite l’abilità RED MK IV SPECTRE, è in grado di identificare e localizzare tutte le casse rifornimento dietro ai muri così come anche i device lasciati dai nemici. Per questo motivo vi consigliamo di utilizzare IQ. Così non dovrete mai preoccuparvi delle vostre munizioni.

FINKA – Rainbow Six Extraction: migliori operatori

Finka è una degli operatori più utili in Rainbow Six Extraction grazie alle sue abilità. Finka è in grado di buffare tutti i vostri compagni con 30 HP aggiuntivi e allo stesso tempo migliorarne la loro velocità di mira del 30% e ancora abbassare la durata degli effetti nemici del 50%. ADRENAL SURGE, questa la sua abilità, ha una durata di 10 secondi e aiuta a prevenire il KO ai vostri nemici. Uno degli ultimi suoi versatili effetti è quello di riportare in vita i vostri compagni istantaneamente.

PULSE – Rainbow Six Extraction: migliori operatori

Una delle strategie più efficaci in Extraction è quella di distruggere tutti i nidi degli archaean che trovate. Questo gli impedirà infatti di spawnare. Non è sempre chiara tuttavia la loro posizione a causa del layout dei vari stage e livelli. Grazie al cielo, Pulse, grazie all’abilità CARDIAC SENSOR, può marcare i nidi in modo da rendere visibile la loro posizione ai vostri compagni. Dopo aver liberato lo stage da tutti i nidi, questi saranno molto più gestibili. La nostra scelta dunque è quella di usare Pulse per rendere il tutto più facile.

DOC – Rainbow Six Extraction: migliori operatori

Se dovessimo trovare un operatore che sia generalmente efficace in ogni contesto, è difficile battere Doc. Con l’abilitò HEALTH SHOTS, Doc è in grado di curare i propri alleati (o sé stesso) di 20 HP tramite la sua Stim Pistol. Giocando con Doc, potete persino inoltre rianimare con la Stim Pistol i compagni caduti. Questo può fare la differenza durante tutte le missioni. L’unica cosa a cui dovrete fare attenzione è il non sprecare le occasioni, la pistola in questione sarà infatti equipaggiata con un massimo di 3 colpi.

Lavoro di squadra

Abbiamo visto in questa guida quali sono i migliori operatori da utilizzare durante gli obiettivi in Rainbow Six Extraction. Tutti bene o male vi daranno soddisfazione. Potrete scegliere inoltre di prendere l’operatore con l’abilità che più vi soddisfa. Tra abilità di cura come quelle di Doc e Finka, ad abilità più strategiche come la localizzazione di Pulse e Vigil, avrete l’imbarazzo della scelta. Ricordiamo che Extraction è disponibile per console old e current gen, oltre ovviamente a PC.

