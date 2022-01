UFL: il rivale di FIFA si mostra nel primo gameplay

UFL si mostra in un primo video gameplay. Riuscirà il nuovo titolo calcistico sviluppato da Strikerz Inc. a rimpiazzare i colossi FIFA e eFootball?

Il nuovo titolo di simulazione calcistica, sviluppato dallo studio inglese Strikerz Inc, dovrebbe uscire entro il 2022 per tutte le console Sony e Microsoft. A differenza dei due storici brand, FIFA e eFootball, UFL sfrutterà per primo la formula free to play per monetizzare. Il titolo avrà una filosofia “fair to play”. Nella quale i giocatori affronteranno altri giocatori con le stesse skill. Andiamo dunque a dare un’occhiata a UFL in questo primo video gameplay.

Arrivano le prime immagini del gameplay del nuovo UFL

Il gioco si è svelato con un video su YouTube nel quale è stato presentato Cristiano Ronaldo come uno dei 5 principali “ambassador”. Gli altri volti del nuovo importante titolo calcistico saranno invece Oleksandr Zinchenko, Romelu Lukaku, Roberto Firmino e Kevin De Bruyne. La presentazione è stata introdotta dal CEO Eugene Nashilov, il quale ha spiegato la filosofia del titolo. Nashilov esprime il suo rispetto per tutto quello che è stato fatto dai giochi di calcio precedenti negli anni. Oltre a questo però, anche che la volontà della community di un importante cambiamento. L’obiettivo è quello dunque di creare un titolo che sia immune ai problemi che impediscono al genere di progredire.

Strikerz ha firmato inoltre numerose partnership con diverse squadre di calcio europee, anche se non sappiamo cosa questo possa significare nell’immediato. Queste partnership saranno diverse, affererma Nashilov, non si tratterà semplicemente di comprare una licenza. Un altro obiettivo è quello di creare una maggior connessione tra i club e i loro fan. A seguito di questo, il CEO dichiara di attendersi ulteriori partnership con squadre provenienti da tutto il mondo nel corso del 2022. A seguito del primo gameplay di UFL, Nashilov assicura che il titolo è nelle sue ultime fasi di sviluppo e che verrà annunciata la data d’uscita ufficiale quando il team si sentirà pronto.

