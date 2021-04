Monster Hunter Digital Event: ecco la data dell’evento di Aprile!

Capcom ha annunciato, nelle scorse ore, la data del nuovo Monster Hunter Digital Event di Aprile, durante il quale avremo nuovi dettagli su Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2

Il successo di Monster Hunter Rise è evidente sia per il numero di copie vendute, sia per l’accoglienza che il titolo ha avuto dalla stampa specializzata (noi compresi, qui trovate la nostra recensione!) e dai videogiocatori appassionati. Come abbiamo già sottolineato nella sede adatta, tralasciando una storia decisamente non entusiasmante e qualche dettaglio che ci convinceva poco, Rise è indubbiamente il titolo di maggior pregio dell’intero franchise ad oggi. Una cosa però mancava decisamente… l’endgame. Sembra proprio però che Capcom stia lavorando proprio sotto questo fronte

Considerando che il primo aggiornamento del nuovo capitolo della serie è in arrivo questo mese e che Capcom è anche al lavoro su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, era inevitabile che l’azienda decidesse di tenere un nuovo evento a tema “caccia”. Il prossimo Digital Event dedicato al franchise si terrà quindi il prossimo 27 aprile alle 16 ora italiana, e verrà trasmesso in streaming sia su YouTube sia su Twitch. Il tutto è stato annunciato tramite un Tweet tramite il profilo ufficiale del gioco, che potete vedere qua sotto.

Monster Hunter Digital Event – April 2021 is coming up next week! Tune in for news on the first free #MHRise update (Ver. 2.0), feat. Chameleos, Apex Rathalos and much more, as well as the latest info on #MHStories2. 📺 https://t.co/k19ItmqDFq pic.twitter.com/uGk6Ab0IRH — Monster Hunter (@monsterhunter) April 23, 2021

Monster Hunter Digital Event di aprile: quali dettagli verranno svelati?

Il Digital Event di aprile servirà a Capcom per svelare molti nuovi dettagli. Ad esempio, per quel che riguarda Monster Hunter Rise verranno mostrati alcuni mostri post-lancio, come il Chameleos o l’Apex Rathalos. L’azienda svelerà inoltre nuovi dettagli sul finale del gioco base, che già da tempo si sa arriverà poco dopo il lancio, e come sbloccare ulteriormente l’Hunter Rank. Capcom ha inoltre in serbo per noi alcuni dettagli su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, probabilmente un po’ di gameplay, considerando che recentemente sono stati svelati i requisiti per PC e il contenuto della Collector’s Edition. Vi ricordiamo che Stories 2 è atteso per Switch e PC il prossimo 9 luglio, mentre Monster Hunter Rise arriverà su PC nel tardo 2022.

Vi ricordiamo quindi che il Monster Hunter Digital Event di aprile si terrà il prossimo 27 aprile alle 16 italiane. Che cosa ne pensate di Monster Hunter Rise? Ci state giocando in questo periodo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!