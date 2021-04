I colossi del digitale: i dati del 2020

Il mondo del digitale è uno di quelli che negli ultimi anni ha fatto registrare i numeri migliori in assoluto in termini di utili e di fatturato

Il 2020 ha visto la crescita esponenziale di tutto ciò che ha a che fare con internet e il digitale. All’interno di questa macrocategoria sono racchiusi tanti microcosmi che spaziano dal mondo delle riproduzioni video in streaming, al mondo degli e-commerce sino ad arrivare all’universo dei videogame e del gioco d’azzardo e oggi cercheremo proprio di capire quali sono e di cosa si occupano i “colossi” del digitale del terzo millennio.

L’intrattenimento è digitale: Netflix, Amazon Prime Video e Dazn

Sono diversi anni che in Italia si assiste a un aumento costante della vendita di device mobili a discapito di quelli “fissi” come PC o Televisori che invece, solo fino a qualche anno fa, rappresentavano la fetta più grande e ricca del mercato. La rivoluzione tecnologica e digitale che stiamo vivendo da quasi un decennio, ma che ha subito una fortissima accelerata proprio negli ultimi anni, ha cambiato le esigenze e le abitudini di tutti noi, sempre più connessi e interconnessi grazie al web e agli smartphone che ci permettono di intrattenerci in ogni momento della giornata. I dati, come sempre, non mentono e ci raccontano di una cambiamento epocale di cui probabilmente non abbiamo ancora compreso appieno la portata. Nel 2020, il 98% degli italiani ha avuto accesso a Internet e il 77% di questi ha piazzato un acquisto online. A influire su questa crescita esponenziale sono state anche aziende come Netflix, Amazon Prime Video e Dazn che hanno fatto da apripista nel mondo delle riproduzioni in streaming e che ormai si sono ritagliate una notevole fetta di mercato, a discapito delle emittenti televisive tradizionali e storiche come RAI e Mediaset che sono dovute correre ai ripari. Come raccontato anche da tuttotek.it, sono sempre di più i film, le serie TV e i programmi televisivi come “LOL” pensati appositamente per la diffusione a mezzo internet e tutte queste soluzioni sono particolarmente apprezzate dagli utenti che continuano ad affidarsi senza remore ai colossi del digitale.

Il gioco online cresce: dai videogame al gioco d’azzardo

La digitalizzazione e la rivoluzione tecnologica in atto hanno determinato la diffusione dei videogiochi in ogni fascia della popolazione. Negli ultimi 10 anni le vendite dei videogame per smartphone sono cresciute di circa il 90% e l’impressione è che questi siano solo gli albori di una rivoluzione epocale destinata a diventare, negli anni, la normalità. Il merito di questa crescita è sì dei device mobili che ormai consentono a chiunque di intrattenersi in ogni momento della giornata, ma anche e soprattutto di tutti quei colossi del gaming che negli anni hanno investito massicciamente nel settore comprendendo prima di altri le nuove esigenze dell’utenza. Gli appassionati di videogiochi sapranno sicuramente che il mondo dei videogame negli ultimi anni è stato dominato da aziende come EA Sports, divenuta famosa grazie al gioco di calcio FIFA, Konami che invece da 25 anni rilascia PES, Codemasters e Rock Star Game che sono riuscite a dominare la scena internazionale e oggi fanno registrare fatturati di miliardi di euro annui. Allo stesso modo anche il mondo del gioco d’azzardo è cambiato e mutato con l’avvento della tecnologia e il merito è di colossi come Playtech che ormai si occupa principalmente della progettazione e della scrittura di giochi da casinò. Playtech è un’azienda britannica che opera dal 1999 e che in questi 20 anni e poco più è riuscita ad avere un successo senza precedenti grazie alla creazione di giochi da casinò online. Che si tratti di giochi di poker, blackjack, slot machine e giochi di carte italiane, gli appassionati possono ormai intrattenersi e giocare anche da smartphone con centinaia di giochi rilasciati dalla casa produttrice britannica. Il successo dei casinò online è tale che sempre più spesso sorge l’esigenza di confrontare le offerte delle tantissime aziende di scommesse presenti sul web e siti come quello di Casinos.it si sono specializzati proprio nella recensione dei vari portali cui hanno accesso gli appassionati.

Il mondo del digitale è uno di quelli che negli ultimi anni ha fatto registrare i numeri migliori in assoluto in termini di utili e di fatturato e la sensazione è che questo sia solo l’inizio di una nuova era.