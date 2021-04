Monster Hunter Rise: sono già milioni le copie vendute

Si sapeva già che Monster Hunter Rise sarebbe stato un successone e lo testimoniano le milioni di copie vendute in neanche una settimana a partire dalla sua uscita

Rivaleggiando con il suo capitolo precedente, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise si sta già avvicinando al numero di copie vendute. Del resto era uno dei titoli che i possessori di Nintendo Switch e PC non potevano assolutamente lasciarsi sfuggire per la loro collezione di titoli videoludici.

Monster Hunter Rise: copie su copie vendute

Lo straordinario successo di Monster Hunter Rise con 5 milioni di unità vendute in meno di una settimana ha portato la serie a sfiorare i 70 milioni di copie vendute e la Capcom non potrebbe essere più entusiasta di così. Le vendite e la distribuzione hanno infatti superato le più rosee aspettative anche in fatto di “soddisfazione” dei fan. Sempre a proposito del predecessore, ricordiamo che questo, nel “lontano” 2018, aveva già registrato ben 5 milioni di unità vendute in una settimana nel mese di gennaio, cioè il mese di uscita. A queste, su PS4 e Xbox One, sono andate poi a sommarsi altre due per i possessori di PC.

Nuove modalità di gioco sono state dunque introdotte per rendere il titolo appetibile, oltre che per i giocatori più assidui e “completisti”, anche ai neofiti ed ai meno avvezzi a titoli di questo calibro. Insomma, in poche parole, oggi si va tutti a caccia di mostri e bestioni vari! Volete anche voi affilare le vostre armi e lanciarvi in una caccia all’ultima creatura mostruosa? Volete provare il brivido del combattimento all’ultimo sangue? Ma soprattutto, volete acquistare dei titoli simili al miglior presso di sempre?

